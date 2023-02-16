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На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ - РИА Новости, 16.02.2023
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На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ
На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ - РИА Новости, 16.02.2023
На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ
На Тихоокеанском флоте впервые проведена ночная дозаправка дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:04
2023-02-16T10:06
безопасность
воздушно-космические силы россии
ил-78м-90а
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
восточный военный округ (вво)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Тихоокеанском флоте впервые проведена ночная дозаправка дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. "На Камчатке экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота провели практическую тренировку по дозаправке топливом в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78М ВКС России. Тренировочные полёты экипажей проводились как в дневное, так и в ночное время суток, причём ночная дозаправка в воздухе самолётов Ту-142МЗ на Тихоокеанском флоте была проведена впервые", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что два самолёта Ту-142МЗ совершили в общем более 20 стыковок с самолётом-заправщиком. Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки и выполняются на высоте 4-5 тысяч метров при скорости самолётов 500-600 километров в час.
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безопасность, воздушно-космические силы россии, ил-78м-90а, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, восточный военный округ (вво)
Безопасность, Воздушно-космические силы России, Ил-78М-90А, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ту-142, Восточный военный округ (ВВО)
10:04 16.02.2023 (обновлено: 10:06 16.02.2023)
 
На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ

На Тихоокеанском флоте впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДальний противолодочный самолет Ту-142 МЗ
Дальний противолодочный самолет Ту-142 МЗ
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дальний противолодочный самолет Ту-142 МЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Тихоокеанском флоте впервые проведена ночная дозаправка дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
"На Камчатке экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота провели практическую тренировку по дозаправке топливом в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78М ВКС России. Тренировочные полёты экипажей проводились как в дневное, так и в ночное время суток, причём ночная дозаправка в воздухе самолётов Ту-142МЗ на Тихоокеанском флоте была проведена впервые", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что два самолёта Ту-142МЗ совершили в общем более 20 стыковок с самолётом-заправщиком.
Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки и выполняются на высоте 4-5 тысяч метров при скорости самолётов 500-600 километров в час.
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БезопасностьВоздушно-космические силы РоссииИл-78М-90АТихоокеанский флот ВМФ РоссииТу-142Восточный военный округ (ВВО)
 
 
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