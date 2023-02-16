https://ria.ru/20230216/samolety-1852325783.html

На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ

На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ - РИА Новости, 16.02.2023

На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ

На Тихоокеанском флоте впервые проведена ночная дозаправка дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:04

2023-02-16T10:04

2023-02-16T10:06

безопасность

воздушно-космические силы россии

ил-78м-90а

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

восточный военный округ (вво)

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Тихоокеанском флоте впервые проведена ночная дозаправка дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. "На Камчатке экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота провели практическую тренировку по дозаправке топливом в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78М ВКС России. Тренировочные полёты экипажей проводились как в дневное, так и в ночное время суток, причём ночная дозаправка в воздухе самолётов Ту-142МЗ на Тихоокеанском флоте была проведена впервые", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что два самолёта Ту-142МЗ совершили в общем более 20 стыковок с самолётом-заправщиком. Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки и выполняются на высоте 4-5 тысяч метров при скорости самолётов 500-600 километров в час.

https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, ил-78м-90а, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, восточный военный округ (вво)