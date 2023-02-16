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Рыси, которых конфисковали у хозяев, поселились в Московском зоопарке
Рыси, которых конфисковали у хозяев, поселились в Московском зоопарке - РИА Новости, 16.02.2023
Рыси, которых конфисковали у хозяев, поселились в Московском зоопарке
Три рыси, которых конфисковали в Краснодарском крае, поселились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:06
2023-02-16T07:06
2023-02-16T11:01
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три рыси, которых конфисковали в Краснодарском крае, поселились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Там пояснили, что следователи изъяли рысей вместе с другими животными у жителя Кубани. В зоопарке считают, что всех их предполагалось использовать для фотографирования с туристами."В соответствии с распоряжением Росприроднадзора Московский зоопарк подготовил вольеры и разместил у себя изъятых животных. Рыси приехали к нам худые, потерянные и напуганные. Но сейчас уже освоились: у них наладилось питание, они набрали вес и переоделись в зимний мех", — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.В пресс-службе уточнили, что животные довольно быстро привыкли к вольеру, хотя раньше у них не было так много места. Над именами сотрудники еще раздумывают."У всех троих разные характеры: один из самцов более строгий, а самочка осторожничает, но в основном с незнакомыми людьми. Ведь с киперами рыси быстро нашли общий язык, уже привыкли к расписанию кормлений, научились пользоваться перегонками, но еще немного побаиваются громких звуков", — рассказали в пресс-службе.В зоопарке отметили, что знакомить с посетителями рысей будут постепенно и издалека, чтобы не вызвать у них стресса.
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общество, краснодарский край, москва, великий устюг, светлана акулова, дед мороз, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Общество, Краснодарский край, Москва, Великий Устюг, Светлана Акулова, Дед Мороз, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
07:06 16.02.2023 (обновлено: 11:01 16.02.2023)
Рыси, которых конфисковали у хозяев, поселились в Московском зоопарке
Рыси, которых конфисковали у жителя Кубани, поселились в Московском зоопарке
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три рыси, которых конфисковали в Краснодарском крае, поселились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Там пояснили, что следователи изъяли рысей вместе с другими животными у жителя Кубани. В зоопарке считают, что всех их предполагалось использовать для фотографирования с туристами.
"В соответствии с распоряжением Росприроднадзора
Московский зоопарк подготовил вольеры и разместил у себя изъятых животных. Рыси приехали к нам худые, потерянные и напуганные. Но сейчас уже освоились: у них наладилось питание, они набрали вес и переоделись в зимний мех", — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова
.
В пресс-службе уточнили, что животные довольно быстро привыкли к вольеру, хотя раньше у них не было так много места. Над именами сотрудники еще раздумывают.
"У всех троих разные характеры: один из самцов более строгий, а самочка осторожничает, но в основном с незнакомыми людьми. Ведь с киперами рыси быстро нашли общий язык, уже привыкли к расписанию кормлений, научились пользоваться перегонками, но еще немного побаиваются громких звуков", — рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что знакомить с посетителями рысей будут постепенно и издалека, чтобы не вызвать у них стресса.