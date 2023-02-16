10:44 16.02.2023 (обновлено: 14:03 16.02.2023)
В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО
Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о смене Россией тактики ведения спецоперации
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что российские военные якобы изменили методы ведения боевых действий.
"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели", — говорится в записи в его Telegram-канале.
Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.
В среду представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО.
В то же время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, сбили.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры в октябре прошлого года после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.