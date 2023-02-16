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В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852339567.html
В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО
В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО - РИА Новости, 16.02.2023
В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что российские военные якобы изменили методы ведения боевых действий. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:44
2023-02-16T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что российские военные якобы изменили методы ведения боевых действий."Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели", — говорится в записи в его Telegram-канале.Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.В среду представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. В то же время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, сбили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры в октябре прошлого года после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20230215/kiev-1852224096.html
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в мире, украина, андрей ермак, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:44 16.02.2023 (обновлено: 14:03 16.02.2023)
 
В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о смене Россией тактики ведения спецоперации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что российские военные якобы изменили методы ведения боевых действий.
"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели", — говорится в записи в его Telegram-канале.
Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.
В среду представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО.
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В то же время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, сбили.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры в октябре прошлого года после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
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