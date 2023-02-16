https://ria.ru/20230216/rossiya-1852339567.html

В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО

В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО - РИА Новости, 16.02.2023

В офисе Зеленского утверждают, что Россия изменила тактику ведения СВО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что российские военные якобы изменили методы ведения боевых действий. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:44

2023-02-16T10:44

2023-02-16T14:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что российские военные якобы изменили методы ведения боевых действий."Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальшцели", — говорится в записи в его Telegram-канале.Он также подтвердил информацию о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сигнал воздушной тревоги этой ночью прозвучал во всех регионах страны.В среду представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные якобы запускают шары с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. В то же время киевская городская военная администрация ранее сообщила о появлении шести воздушных шаров в небе над украинской столицей, большую часть из которых, как утверждается, сбили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры в октябре прошлого года после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20230215/kiev-1852224096.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр