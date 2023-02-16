https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации
Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:43
2023-02-16T16:43
2023-02-16T16:43
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
союз журналистов россии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день в отношении главных редакторов/редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ, административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов. Ранее Союз журналистов России заявлял о нескольких журналистах, получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали.
https://ria.ru/20230215/feyki-1852139189.html
https://ria.ru/20230205/lukashenko-1849898000.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Союз журналистов России
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ за распространение фейков о спецоперации