https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html

РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации

РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:43

2023-02-16T16:43

2023-02-16T16:43

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

союз журналистов россии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день в отношении главных редакторов/редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ, административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов. Ранее Союз журналистов России заявлял о нескольких журналистах, получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали.

https://ria.ru/20230215/feyki-1852139189.html

https://ria.ru/20230205/lukashenko-1849898000.html

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии