Рейтинг@Mail.ru
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации
Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:43
2023-02-16T16:43
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
союз журналистов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день в отношении главных редакторов/редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении. Ведомство пояснило, что за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ, административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов. Ранее Союз журналистов России заявлял о нескольких журналистах, получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали.
https://ria.ru/20230215/feyki-1852139189.html
https://ria.ru/20230205/lukashenko-1849898000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Союз журналистов России
16:43 16.02.2023
 
РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ из-за фейков о спецоперации

РКН составил 16 протоколов в отношении СМИ за распространение фейков о спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роскомнадзор на сегодняшний день с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На сегодняшний день в отношении главных редакторов/редакций СМИ Роскомнадзор составил 16 протоколов об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
15 февраля, 12:59
На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии
Ведомство пояснило, что за правонарушения, связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ, административные (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и уголовные (ст. 280.3 УК РФ) дела уполномочены составлять должностные лица правоохранительных органов.
Ранее Союз журналистов России заявлял о нескольких журналистах, получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 21:00
Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Союз журналистов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала