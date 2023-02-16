https://ria.ru/20230216/rgsu-1852389005.html
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение - РИА Новости, 16.02.2023
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение
Российский государственный социальный университет (РГСУ) полностью освободил от оплаты за обучение и проживание тех студентов, которые обучались по договору и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:23
2023-02-16T13:23
2023-02-16T13:23
ргсу
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) полностью освободил от оплаты за обучение и проживание тех студентов, которые обучались по договору и чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщила пресс-служба вуза. "От платы за обучение и проживание в общежитии университета полностью освобождены студенты внебюджетного набора РГСУ, чьи родители мобилизованы. Льгота действует до окончания периода мобилизации родителей. Такое решение принято руководством университета", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что получателями льготы станут студенты очного, очно-заочного и заочного отделений, проходящие обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также студенты колледжа РГСУ. "Для нас таким решением было важно обозначить позицию нашего университета как социального вуза, который оказывает поддержку семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции граждан", – сказал ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что РГСУ стал первым российским вузом, который предоставляет подобную льготу, в вузе уже сформированы списки студентов, чьи родители мобилизованы, сейчас в администрации оформляют для них переход на бесплатное обучение.
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852230359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ргсу, общество, образование - общество
РГСУ, Общество, Образование - Общество
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение
РГСУ полностью освободил от оплаты за обучение студентов, чьи родители мобилизованы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Российский государственный социальный университет (РГСУ) полностью освободил от оплаты за обучение и проживание тех студентов, которые обучались по договору и чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщила пресс-служба вуза
.
"От платы за обучение и проживание в общежитии университета полностью освобождены студенты внебюджетного набора РГСУ
, чьи родители мобилизованы. Льгота действует до окончания периода мобилизации родителей. Такое решение принято руководством университета", - говорится в сообщении.
В вузе отметили, что получателями льготы станут студенты очного, очно-заочного и заочного отделений, проходящие обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также студенты колледжа РГСУ.
"Для нас таким решением было важно обозначить позицию нашего университета как социального вуза, который оказывает поддержку семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции граждан", – сказал ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что РГСУ стал первым российским вузом, который предоставляет подобную льготу, в вузе уже сформированы списки студентов, чьи родители мобилизованы, сейчас в администрации оформляют для них переход на бесплатное обучение.