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РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение - РИА Новости, 16.02.2023
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РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение - РИА Новости, 16.02.2023
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение
Российский государственный социальный университет (РГСУ) полностью освободил от оплаты за обучение и проживание тех студентов, которые обучались по договору и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:23
2023-02-16T13:23
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) полностью освободил от оплаты за обучение и проживание тех студентов, которые обучались по договору и чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщила пресс-служба вуза. "От платы за обучение и проживание в общежитии университета полностью освобождены студенты внебюджетного набора РГСУ, чьи родители мобилизованы. Льгота действует до окончания периода мобилизации родителей. Такое решение принято руководством университета", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что получателями льготы станут студенты очного, очно-заочного и заочного отделений, проходящие обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также студенты колледжа РГСУ. "Для нас таким решением было важно обозначить позицию нашего университета как социального вуза, который оказывает поддержку семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции граждан", – сказал ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что РГСУ стал первым российским вузом, который предоставляет подобную льготу, в вузе уже сформированы списки студентов, чьи родители мобилизованы, сейчас в администрации оформляют для них переход на бесплатное обучение.
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ргсу, общество, образование - общество
РГСУ, Общество, Образование - Общество
13:23 16.02.2023
 
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение

РГСУ полностью освободил от оплаты за обучение студентов, чьи родители мобилизованы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) полностью освободил от оплаты за обучение и проживание тех студентов, которые обучались по договору и чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщила пресс-служба вуза.
"От платы за обучение и проживание в общежитии университета полностью освобождены студенты внебюджетного набора РГСУ, чьи родители мобилизованы. Льгота действует до окончания периода мобилизации родителей. Такое решение принято руководством университета", - говорится в сообщении.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В Архангельской области расширили меры поддержки детей участников СВО
В вузе отметили, что получателями льготы станут студенты очного, очно-заочного и заочного отделений, проходящие обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также студенты колледжа РГСУ.
"Для нас таким решением было важно обозначить позицию нашего университета как социального вуза, который оказывает поддержку семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции граждан", – сказал ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что РГСУ стал первым российским вузом, который предоставляет подобную льготу, в вузе уже сформированы списки студентов, чьи родители мобилизованы, сейчас в администрации оформляют для них переход на бесплатное обучение.
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