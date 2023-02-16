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Словакия приняла резолюцию о "террористическом режиме" в России

Словакия приняла резолюцию о "террористическом режиме" в России - РИА Новости, 16.02.2023

Словакия приняла резолюцию о "террористическом режиме" в России

Парламент Словакии принял в четверг резолюцию о "террористическом режиме" в России, сообщается на сайте братиславской газеты Pravda. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:47

2023-02-16T19:47

2023-02-16T19:51

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ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Парламент Словакии принял в четверг резолюцию о "террористическом режиме" в России, сообщается на сайте братиславской газеты Pravda. Как подчеркивается в резолюции, парламент не признает проведение и результаты референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины и данные территории считает составной частью Украины. Депутаты также выступили за создание специального трибунала для судебного преследования за преступления на Украине. Одновременно парламент осудил "гибридную войну, развязанную Россией на территории Словакии" и призвал правоохранительные органы принять меры противодействия. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230126/zuzana-2-1847583125.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, россия, запорожская область, украина, владимир путин