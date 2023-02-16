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Парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату - РИА Новости, 16.02.2023
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Парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату
Парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату - РИА Новости, 16.02.2023
Парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату
Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в четверг осудил резолюцию палаты представителей конгресса США по китайскому... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:49
2023-02-16T16:49
в мире
сша
китай
конгресс сша
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в четверг осудил резолюцию палаты представителей конгресса США по китайскому аэростату, назвав ее "политической манипуляцией". Как отмечается в заявлении комитета, опубликованном в четверг на официальном сайте ВСНП, недавно принятая палатой представителей США резолюция по китайскому аэростату намеренно раздувает "китайскую угрозу", что является "злонамеренной спекуляцией" и "политической манипуляцией". "Всекитайское собрание народных представителей решительно осуждает это и выражает решительный протест", - говорится в заявлении. В ВСНП подчеркнули, что китайский гражданский беспилотный аэростат оказался в воздушном пространстве США случайно из-за форс-мажора и не представлял никакой угрозы для жителей и безопасности страны. Некоторые американские конгрессмены, отмечается в заявлении, используют данное происшествие "в качестве предлога для разжигания напряженности". Китайская сторона также призвала конгресс США уважать факты, дух международного права и основные нормы, регулирующие международные отношения, прекратить очернять Китай, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Палата представителей конгресса США ранее одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны. В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против. Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами. Американские военные ранее сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
https://ria.ru/20230216/shar-1852445194.html
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в мире, сша, китай, конгресс сша, всекитайское собрание народных представителей
В мире, США, Китай, Конгресс США, Всекитайское собрание народных представителей
16:49 16.02.2023
 
Парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату

Парламент Китая назвал резолюцию конгресса США по аэростату политической манипуляцией

© AP Photo / FBIСпециальные агенты ФБР работают с материалом, извлеченным из высотного аэростата
Специальные агенты ФБР работают с материалом, извлеченным из высотного аэростата - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / FBI
Специальные агенты ФБР работают с материалом, извлеченным из высотного аэростата
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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в четверг осудил резолюцию палаты представителей конгресса США по китайскому аэростату, назвав ее "политической манипуляцией".
Как отмечается в заявлении комитета, опубликованном в четверг на официальном сайте ВСНП, недавно принятая палатой представителей США резолюция по китайскому аэростату намеренно раздувает "китайскую угрозу", что является "злонамеренной спекуляцией" и "политической манипуляцией".
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"Всекитайское собрание народных представителей решительно осуждает это и выражает решительный протест", - говорится в заявлении.
В ВСНП подчеркнули, что китайский гражданский беспилотный аэростат оказался в воздушном пространстве США случайно из-за форс-мажора и не представлял никакой угрозы для жителей и безопасности страны.
Некоторые американские конгрессмены, отмечается в заявлении, используют данное происшествие "в качестве предлога для разжигания напряженности". Китайская сторона также призвала конгресс США уважать факты, дух международного права и основные нормы, регулирующие международные отношения, прекратить очернять Китай, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.
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Палата представителей конгресса США ранее одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны. В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против.
Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами.
Американские военные ранее сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
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