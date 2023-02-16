Парламент Китая осудил резолюцию конгресса США по своему аэростату
Парламент Китая назвал резолюцию конгресса США по аэростату политической манипуляцией
© AP Photo / FBIСпециальные агенты ФБР работают с материалом, извлеченным из высотного аэростата
© AP Photo / FBI
Специальные агенты ФБР работают с материалом, извлеченным из высотного аэростата
ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в четверг осудил резолюцию палаты представителей конгресса США по китайскому аэростату, назвав ее "политической манипуляцией".
Как отмечается в заявлении комитета, опубликованном в четверг на официальном сайте ВСНП, недавно принятая палатой представителей США резолюция по китайскому аэростату намеренно раздувает "китайскую угрозу", что является "злонамеренной спекуляцией" и "политической манипуляцией".
"Всекитайское собрание народных представителей решительно осуждает это и выражает решительный протест", - говорится в заявлении.
В ВСНП подчеркнули, что китайский гражданский беспилотный аэростат оказался в воздушном пространстве США случайно из-за форс-мажора и не представлял никакой угрозы для жителей и безопасности страны.
Некоторые американские конгрессмены, отмечается в заявлении, используют данное происшествие "в качестве предлога для разжигания напряженности". Китайская сторона также призвала конгресс США уважать факты, дух международного права и основные нормы, регулирующие международные отношения, прекратить очернять Китай, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.
Палата представителей конгресса США ранее одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны. В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против.
Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами.
Американские военные ранее сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.