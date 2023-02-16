https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html

Европарламент отказался добавить призыв к миру в резолюцию по Украине

Европарламент отказался добавить призыв к миру в резолюцию по Украине - РИА Новости, 16.02.2023

Европарламент отказался добавить призыв к миру в резолюцию по Украине

Депутаты Европарламента (ЕП) отказались добавить призыв к миру в резолюцию к годовщине конфликта на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:23

2023-02-16T15:23

2023-02-16T16:36

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) отказались добавить призыв к миру в резолюцию к годовщине конфликта на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии во Франции.Автором поправок выступили представители Левой группы Европейского парламента.Еще одна инициатива предлагала полностью изменить восьмой пункт резолюции с обозначением основной цели Киева в "победе над Россией и вытеснении всех ее сил с международно признанной территории Украины". В ней указано, что эта задачу можно решить только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок ВСУ всех без исключения видов вооружений.Представители Левой группы ЕП предлагали прописать новую цель для ЕС.В итоге евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали ускорить и нарастить поставки оружия, включая истребители, вертолеты и ракетные системы, а также высказались о необходимости "специального трибунала по Украине", расширения санкций и "конфискации" российских активов в интересах Киева.Депутаты также фактически поставили перед Украиной задачу "победить" Россию любой ценой. Для этого они призвали страны Европы наращивать военную помощь и поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее".В конце января президент Бразилии Лула да Силва предложил группе стран сесть за стол переговоров для обсуждения мира между Россией и Украиной. Он уже озвучил эту идею лидерам Франции, Германии и США. Китай также мог бы внести свой большой вклад в реализацию инициативы, отметил бразильский лидер.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам юридически ни к чему не обязывают, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

https://ria.ru/20230216/stolknovenie-1852419165.html

https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434570.html

https://ria.ru/20230216/putin-1852366638.html

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