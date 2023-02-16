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Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку о ядерной войне - РИА Новости, 16.02.2023
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Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку о ядерной войне
Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку о ядерной войне - РИА Новости, 16.02.2023
Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку о ядерной войне
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции в четверг проголосовали против внесения в проект резолюции к годовщине конфликта на Украине... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:22
2023-02-16T15:22
в мире
украина
россия
франция
владимир путин
сергей лавров
европарламент
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции в четверг проголосовали против внесения в проект резолюции к годовщине конфликта на Украине поправки, в которой говорится об озабоченности украинским конфликтом из-за угрозы его перерастания в войну между ядерными державами, следует из итогов голосования. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Соответствующую поправку в преамбулу проекта резолюции предложили внести представители Левой группы ЕП. "Люди во всей Европе глубоко озабочены войной, которая может потенциально привести к войне между ядерными державами", - говорится в тексте поправки, которую отказались внести в финальный вариант документа евродепутаты. В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию к годовщине конфликта на Украине, в которой призвал ускорить и нарастить поставки оружия Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы, а также, в очередной раз, высказался о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине", дальнейшего расширения антироссийских санкций, "конфискации" российских активов в интересах Украины. Депутаты также фактически поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее" и подчеркнули, что такая "цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, сергей лавров, европарламент, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Сергей Лавров, Европарламент, НАТО
15:22 16.02.2023
 
Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку о ядерной войне

Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку об угрозе ядерной войны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции в четверг проголосовали против внесения в проект резолюции к годовщине конфликта на Украине поправки, в которой говорится об озабоченности украинским конфликтом из-за угрозы его перерастания в войну между ядерными державами, следует из итогов голосования.
Трансляция голосования велась на сайте Европарламента. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
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В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Соответствующую поправку в преамбулу проекта резолюции предложили внести представители Левой группы ЕП. "Люди во всей Европе глубоко озабочены войной, которая может потенциально привести к войне между ядерными державами", - говорится в тексте поправки, которую отказались внести в финальный вариант документа евродепутаты.
В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию к годовщине конфликта на Украине, в которой призвал ускорить и нарастить поставки оружия Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы, а также, в очередной раз, высказался о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине", дальнейшего расширения антироссийских санкций, "конфискации" российских активов в интересах Украины.
Депутаты также фактически поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее" и подчеркнули, что такая "цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений".
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15 февраля, 03:01Специальная военная операция на Украине
Депутат бундестага предупредила о "ядерном армагеддоне"
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
11 февраля, 08:00
"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинСергей ЛавровЕвропарламентНАТО
 
 
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