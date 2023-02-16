https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852431748.html

Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине

Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2023

Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине

Депутаты Европарламента на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:11

2023-02-16T15:11

2023-02-16T18:00

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов вооружений", трансляция заседания велась на сайте ЕП.Документ поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26. При этом резолюции Европейского парламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими. Однако другие европейские институты должны прислушиваться ко мнению депутатов. Предварительно, парламентарии отказались внести в проект предложенные Левой группой ЕП поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Киеву. Не было внесено в документ и опасение в связи с возможным перерастанием украинского конфликта в полноценную войну между ядерными мировыми державами. В документе евродепутаты призвали ускорить и нарастить поставки военной техники Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы. В ЕП в очередной раз высказались о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине" и дальнейшего расширения антироссийских санкций.В своей резолюции парламентарии также поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852383936.html

https://ria.ru/20230215/tanki-1852203144.html

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в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, владимир путин, нато, евросоюз, европарламент