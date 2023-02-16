Рейтинг@Mail.ru
Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852431748.html
Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине
Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине
Депутаты Европарламента на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:11
2023-02-16T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
сергей лавров
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838554850_0:155:3078:1886_1920x0_80_0_0_b2e47c1d1861a9b3583875a04a0a086d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов вооружений", трансляция заседания велась на сайте ЕП.Документ поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26. При этом резолюции Европейского парламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими. Однако другие европейские институты должны прислушиваться ко мнению депутатов. Предварительно, парламентарии отказались внести в проект предложенные Левой группой ЕП поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Киеву. Не было внесено в документ и опасение в связи с возможным перерастанием украинского конфликта в полноценную войну между ядерными мировыми державами. В документе евродепутаты призвали ускорить и нарастить поставки военной техники Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы. В ЕП в очередной раз высказались о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине" и дальнейшего расширения антироссийских санкций.В своей резолюции парламентарии также поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.
https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852383936.html
https://ria.ru/20230215/tanki-1852203144.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838554850_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eff0bdc24283e72fd018e90c245f69cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, владимир путин, нато, евросоюз, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Европарламент
15:11 16.02.2023 (обновлено: 18:00 16.02.2023)
 
Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине

ЕП принял антироссийскую резолюцию с призывом наращивать поставки Киеву всех видов оружий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать и ускорять поставки Украине "всех видов вооружений", трансляция заседания велась на сайте ЕП.
Документ поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26.
При этом резолюции Европейского парламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими. Однако другие европейские институты должны прислушиваться ко мнению депутатов.
Предварительно, парламентарии отказались внести в проект предложенные Левой группой ЕП поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Киеву. Не было внесено в документ и опасение в связи с возможным перерастанием украинского конфликта в полноценную войну между ядерными мировыми державами.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 13:04
СМИ назвали подсанкционные товары из нового пакета ЕС
В документе евродепутаты призвали ускорить и нарастить поставки военной техники Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы. В ЕП в очередной раз высказались о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине" и дальнейшего расширения антироссийских санкций.
В своей резолюции парламентарии также поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее".
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:05
Вице-канцлер ФРГ назвал решение о поставках Киеву танков Leopard запоздалым
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала