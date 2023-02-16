Рейтинг@Mail.ru
Производитель "Глонассов" сменил название - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/reshetnev-1852394666.html
Производитель "Глонассов" сменил название
Производитель "Глонассов" сменил название - РИА Новости, 16.02.2023
Производитель "Глонассов" сменил название
Крупнейшее российское предприятие - производитель спутников связи "ИСС Решетнёва", где также делают навигационные аппараты "Глонасс", сменило название и теперь... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:39
2023-02-16T13:40
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
исс имени решетнева
россия
наука
космос
информационные спутниковые системы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151949/19/1519491981_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_3cfbfba06c462f20cc52324aa6651d6e.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейшее российское предприятие - производитель спутников связи "ИСС Решетнёва", где также делают навигационные аппараты "Глонасс", сменило название и теперь называется просто "Решетнёв", говорится в телеграм-канале компании. "Сменилось сокращённое фирменное наименование железногорского спутникостроительного предприятия. Сегодня с полным правом можно говорить и писать АО "РЕШЕТНЁВ" вместо прежнего сокращённого названия – АО "ИСС", - говорится в сообщении. Отмечается, что полное наименование предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" при этом осталось без изменений. Михаил Решетнёв был одним из основоположников советской космонавтики. Занимал пост заместителя Сергея Королева в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия), и стал первым руководителем ОКБ-10 (тогда филиала ОКБ-1), сейчас ставшего компанией "ИСС". В честь легендарного академика помимо предприятия названы Сибирский государственный университет науки и технологий, площадь, улица и лицей Железногорске и даже малая планета. Компания "Решетнев" производит спутники связи серии "Экспресс", навигационные аппараты "Глонасс", участвует в создании различных группировок перспективной многоспутниковой системы "Сфера".
https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html
https://ria.ru/20230216/kosmos-1852380365.html
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151949/19/1519491981_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9f8757e5052fe9b12c24ebe31d7df0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, глонасс (система навигации), исс имени решетнева, россия, наука, космос, информационные спутниковые системы
Космос - РИА Наука, ГЛОНАСС (система навигации), ИСС имени Решетнева, Россия, Наука, Космос, Информационные спутниковые системы
13:39 16.02.2023 (обновлено: 13:40 16.02.2023)
 
Производитель "Глонассов" сменил название

Производитель "Глонассов" АО "ИСС Решетнева" сменил название на АО "Решетнев"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейшее российское предприятие - производитель спутников связи "ИСС Решетнёва", где также делают навигационные аппараты "Глонасс", сменило название и теперь называется просто "Решетнёв", говорится в телеграм-канале компании.
"Сменилось сокращённое фирменное наименование железногорского спутникостроительного предприятия. Сегодня с полным правом можно говорить и писать АО "РЕШЕТНЁВ" вместо прежнего сокращённого названия – АО "ИСС", - говорится в сообщении.
Музей истории космонавтики в Калуге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:05
В "Роскосмосе" назвали срок перехода на полностью отечественные спутники
Отмечается, что полное наименование предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" при этом осталось без изменений.
Михаил Решетнёв был одним из основоположников советской космонавтики. Занимал пост заместителя Сергея Королева в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия), и стал первым руководителем ОКБ-10 (тогда филиала ОКБ-1), сейчас ставшего компанией "ИСС". В честь легендарного академика помимо предприятия названы Сибирский государственный университет науки и технологий, площадь, улица и лицей Железногорске и даже малая планета.
Компания "Решетнев" производит спутники связи серии "Экспресс", навигационные аппараты "Глонасс", участвует в создании различных группировок перспективной многоспутниковой системы "Сфера".
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:48
В России может появиться центр парирования космических угроз
 
Космос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)ИСС имени РешетневаРоссияНаукаКосмосИнформационные спутниковые системы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала