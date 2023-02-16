https://ria.ru/20230216/reshetnev-1852394666.html

Производитель "Глонассов" сменил название

Производитель "Глонассов" сменил название - РИА Новости, 16.02.2023

Производитель "Глонассов" сменил название

Крупнейшее российское предприятие - производитель спутников связи "ИСС Решетнёва", где также делают навигационные аппараты "Глонасс", сменило название и теперь... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:39

2023-02-16T13:39

2023-02-16T13:40

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

исс имени решетнева

россия

наука

космос

информационные спутниковые системы

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейшее российское предприятие - производитель спутников связи "ИСС Решетнёва", где также делают навигационные аппараты "Глонасс", сменило название и теперь называется просто "Решетнёв", говорится в телеграм-канале компании. "Сменилось сокращённое фирменное наименование железногорского спутникостроительного предприятия. Сегодня с полным правом можно говорить и писать АО "РЕШЕТНЁВ" вместо прежнего сокращённого названия – АО "ИСС", - говорится в сообщении. Отмечается, что полное наименование предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" при этом осталось без изменений. Михаил Решетнёв был одним из основоположников советской космонавтики. Занимал пост заместителя Сергея Королева в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия), и стал первым руководителем ОКБ-10 (тогда филиала ОКБ-1), сейчас ставшего компанией "ИСС". В честь легендарного академика помимо предприятия названы Сибирский государственный университет науки и технологий, площадь, улица и лицей Железногорске и даже малая планета. Компания "Решетнев" производит спутники связи серии "Экспресс", навигационные аппараты "Глонасс", участвует в создании различных группировок перспективной многоспутниковой системы "Сфера".

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852380365.html

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космос

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, глонасс (система навигации), исс имени решетнева, россия, наука, космос, информационные спутниковые системы