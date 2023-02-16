13:39 16.02.2023 (обновлено: 13:40 16.02.2023)
Производитель "Глонассов" сменил название
Производитель "Глонассов" АО "ИСС Решетнева" сменил название на АО "Решетнев"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Крупнейшее российское предприятие - производитель спутников связи "ИСС Решетнёва", где также делают навигационные аппараты "Глонасс", сменило название и теперь называется просто "Решетнёв", говорится в телеграм-канале компании.
"Сменилось сокращённое фирменное наименование железногорского спутникостроительного предприятия. Сегодня с полным правом можно говорить и писать АО "РЕШЕТНЁВ" вместо прежнего сокращённого названия – АО "ИСС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полное наименование предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" при этом осталось без изменений.
Михаил Решетнёв был одним из основоположников советской космонавтики. Занимал пост заместителя Сергея Королева в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия), и стал первым руководителем ОКБ-10 (тогда филиала ОКБ-1), сейчас ставшего компанией "ИСС". В честь легендарного академика помимо предприятия названы Сибирский государственный университет науки и технологий, площадь, улица и лицей Железногорске и даже малая планета.
Компания "Решетнев" производит спутники связи серии "Экспресс", навигационные аппараты "Глонасс", участвует в создании различных группировок перспективной многоспутниковой системы "Сфера".