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Путин заявил о росте числа обращений по усыновлению детей из новых регионов
Путин заявил о росте числа обращений по усыновлению детей из новых регионов - РИА Новости, 16.02.2023
Путин заявил о росте числа обращений по усыновлению детей из новых регионов
Количество обращений по поводу усыновления детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей растет, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:41
2023-02-16T15:41
2023-02-16T15:52
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество обращений по поводу усыновления детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей растет, заявил президент РФ Владимир Путин. "На 12% увеличилось количество обращений (к детскому омбудсмену), это существенный рост, растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Институт (уполномоченного) занимается этим давно уже - в течение девяти лет трагедии, которая на Донбассе происходит, затрагивает, конечно, совсем маленьких наших граждан, детей, к сожалению, это так. За восемь лет неприкрытой агрессии на Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой.По словам президента, почти на 30% в 2022 году возросло количество обращений к омбудсмену."Это существенный рост… Я надеюсь, что это связано с уровнем доверия к институту", - отметила в свою очередь Львова-Белова.Детский омбудсмен добавила, что если у детей остались кровные родственники, то стараются найти их."Если мы можем в этом вопросе помочь, то мы обязательно этим занимаемся, не важно, где они находятся – на территории Украины или на территории других стран, важно, чтоб кровное родство, если по каким-то причинам, они были разлучены, мы этому воссоединению способствуем", - сказала она.
https://ria.ru/20230216/ldpr-1852291545.html
https://ria.ru/20230208/deti-1850634533.html
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здоровье - общество, запорожская область, россия, донбасс, мария львова-белова, владимир путин
Здоровье - Общество, Запорожская область, Россия, Донбасс, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
15:41 16.02.2023 (обновлено: 15:52 16.02.2023)
Путин заявил о росте числа обращений по усыновлению детей из новых регионов
Путин: количество обращений по усыновлению детей из четырех новых регионов растет