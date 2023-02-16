https://ria.ru/20230216/rebenok-1852369411.html
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры - РИА Новости, 16.02.2023
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры
Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:20
2023-02-16T12:20
2023-02-16T12:20
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
городской округ домодедово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_0:25:3355:1912_1920x0_80_0_0_b0fba32d8444a6521d888f047f8330a2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту халатности, возможно, приведшей к гибели 6-летнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, накануне в детском саду на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был отправлен в санчасть, где скончался до приезда "скорой". Следователь уже осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию, провел допросы, назначил судмедэкспертизу. Будет выясняться, был ли учебный процесс организован с учетом состояния здоровья детей.
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html
https://ria.ru/20230216/kazan-1852356399.html
московская область (подмосковье)
россия
городской округ домодедово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668150_603:0:3152:1912_1920x0_80_0_0_cf0ebecbe8c480cdbb36a7559de5acb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, городской округ домодедово
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Городской округ Домодедово
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры
В Домодедово хронически больной ребенок умер после урока физкультуры в детском саду