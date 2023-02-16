https://ria.ru/20230216/rebenok-1852369411.html

В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры

В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры - РИА Новости, 16.02.2023

В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры

Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:20

2023-02-16T12:20

2023-02-16T12:20

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

городской округ домодедово

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту халатности, возможно, приведшей к гибели 6-летнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, накануне в детском саду на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был отправлен в санчасть, где скончался до приезда "скорой". Следователь уже осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию, провел допросы, назначил судмедэкспертизу. Будет выясняться, был ли учебный процесс организован с учетом состояния здоровья детей.

https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html

https://ria.ru/20230216/kazan-1852356399.html

московская область (подмосковье)

россия

городской округ домодедово

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, городской округ домодедово