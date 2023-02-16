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В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры - РИА Новости, 16.02.2023
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В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры - РИА Новости, 16.02.2023
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры
Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:20
2023-02-16T12:20
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
городской округ домодедово
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту халатности, возможно, приведшей к гибели 6-летнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, накануне в детском саду на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был отправлен в санчасть, где скончался до приезда "скорой". Следователь уже осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию, провел допросы, назначил судмедэкспертизу. Будет выясняться, был ли учебный процесс организован с учетом состояния здоровья детей.
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html
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московская область (подмосковье)
россия
городской округ домодедово
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, городской округ домодедово
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Городской округ Домодедово
12:20 16.02.2023
 
В Подмосковье ребенок умер после урока физкультуры

В Домодедово хронически больной ребенок умер после урока физкультуры в детском саду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Шестилетний воспитанник детского сада с хроническим заболеванием умер после урока физкультуры в Домодедово, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности, возможно, приведшей к гибели 6-летнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ)", - сказала она.
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По данным следствия, накануне в детском саду на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был отправлен в санчасть, где скончался до приезда "скорой". Следователь уже осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию, провел допросы, назначил судмедэкспертизу.
"Установлено, что у ребенка имелось хроническое заболевание", - отметила Врадий.
Будет выясняться, был ли учебный процесс организован с учетом состояния здоровья детей.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийГородской округ Домодедово
 
 
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