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Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.02.2023
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Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках"
Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках"
Необходимо провести независимое международное расследование взрывов на "Северных потоках" с обязательным участием России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:42
2023-02-16T23:43
россия
северный поток
в мире
сша
европа
сергей рябков
газпром
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо провести независимое международное расследование взрывов на "Северных потоках" с обязательным участием России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Необходимо независимое международное расследование с обязательным российским участием. То, как себя ведут союзники США в Европе, в том числе скандинавские страны, по сути дела хамски... то, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям, на протяжении всего этого времени отказывают в доступе к материалам, как им не дают подключиться к следственным действиям - это тоже сигнал сам по себе", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Безотносительно к информации, которой мы располагаем, которую мы получаем самостоятельно, это тоже маркер того, что реально там произошло и как это все разыгрывалось", - подчеркнул Рябков.
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россия, северный поток, в мире, сша, европа, сергей рябков, газпром, авария на "северных потоках"
Россия, Северный поток, В мире, США, Европа, Сергей Рябков, Газпром, Авария на "Северных потоках"
23:42 16.02.2023 (обновлено: 23:43 16.02.2023)
 
Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках"

Рябков: необходимо провести расследование взрывов на "Северных потоках" с участием России

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
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Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо провести независимое международное расследование взрывов на "Северных потоках" с обязательным участием России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Необходимо независимое международное расследование с обязательным российским участием. То, как себя ведут союзники США в Европе, в том числе скандинавские страны, по сути дела хамски... то, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям, на протяжении всего этого времени отказывают в доступе к материалам, как им не дают подключиться к следственным действиям - это тоже сигнал сам по себе", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Безотносительно к информации, которой мы располагаем, которую мы получаем самостоятельно, это тоже маркер того, что реально там произошло и как это все разыгрывалось", - подчеркнул Рябков.
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РоссияСеверный потокВ миреСШАЕвропаСергей РябковГазпромАвария на "Северных потоках"
 
 
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