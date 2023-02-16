https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852552252.html

Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках"

Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков заявил о необходимости расследования взрывов на "Северных потоках"

Необходимо провести независимое международное расследование взрывов на "Северных потоках" с обязательным участием России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:42

2023-02-16T23:42

2023-02-16T23:43

россия

северный поток

в мире

сша

европа

сергей рябков

газпром

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо провести независимое международное расследование взрывов на "Северных потоках" с обязательным участием России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Необходимо независимое международное расследование с обязательным российским участием. То, как себя ведут союзники США в Европе, в том числе скандинавские страны, по сути дела хамски... то, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям, на протяжении всего этого времени отказывают в доступе к материалам, как им не дают подключиться к следственным действиям - это тоже сигнал сам по себе", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Безотносительно к информации, которой мы располагаем, которую мы получаем самостоятельно, это тоже маркер того, что реально там произошло и как это все разыгрывалось", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20230216/ekologiya-1852488460.html

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россия, северный поток, в мире, сша, европа, сергей рябков, газпром, авария на "северных потоках"