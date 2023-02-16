https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852450517.html

Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков"

Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023

Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков"

Международный комитет Совфеда направил в МИД РФ предложение провести независимое международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток",... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:18

2023-02-16T16:18

2023-02-16T16:28

совет федерации рф

авария на "северных потоках"

в мире

константин косачев

григорий карасин

валентина матвиенко

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Международный комитет Совфеда направил в МИД РФ предложение провести независимое международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток", сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Накануне на пленарном заседании палаты глава комитета Григорий Карасин выступил с соответствующей инициативой, отметив, что в публикации американского журналиста Сеймура Херша приводятся данные, что за диверсиями на газопроводах стоят США и их союзники. С учетом новой информации Карасин предложил обратиться во внешнеполитическое ведомство РФ. Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что это неприкрытый акт государственного терроризма, нужно провести такое расследование."У нас есть обращение, оно от имени комитета по международным делам с целью придания ему оперативности, и оно ушло в адрес министерства иностранных дел", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20230216/rassledovanie-1852342245.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, авария на "северных потоках", в мире, константин косачев, григорий карасин, валентина матвиенко, северный поток, северный поток — 2