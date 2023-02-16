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Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
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Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков"
Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков"
Международный комитет Совфеда направил в МИД РФ предложение провести независимое международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток",... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:18
2023-02-16T16:28
совет федерации рф
авария на "северных потоках"
в мире
константин косачев
григорий карасин
валентина матвиенко
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Международный комитет Совфеда направил в МИД РФ предложение провести независимое международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток", сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Накануне на пленарном заседании палаты глава комитета Григорий Карасин выступил с соответствующей инициативой, отметив, что в публикации американского журналиста Сеймура Херша приводятся данные, что за диверсиями на газопроводах стоят США и их союзники. С учетом новой информации Карасин предложил обратиться во внешнеполитическое ведомство РФ. Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что это неприкрытый акт государственного терроризма, нужно провести такое расследование."У нас есть обращение, оно от имени комитета по международным делам с целью придания ему оперативности, и оно ушло в адрес министерства иностранных дел", - сказал Косачев.
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совет федерации рф, авария на "северных потоках", в мире, константин косачев, григорий карасин, валентина матвиенко, северный поток, северный поток — 2
Совет Федерации РФ, Авария на "Северных потоках", В мире, Константин Косачев, Григорий Карасин, Валентина Матвиенко, Северный поток, Северный поток — 2
16:18 16.02.2023 (обновлено: 16:28 16.02.2023)
 
Совфед направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков"

Комитет Совфеда направил в МИД предложение расследовать подрыв "Северных потоков"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Международный комитет Совфеда направил в МИД РФ предложение провести независимое международное расследование по терактам на газопроводах "Северный поток", сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Накануне на пленарном заседании палаты глава комитета Григорий Карасин выступил с соответствующей инициативой, отметив, что в публикации американского журналиста Сеймура Херша приводятся данные, что за диверсиями на газопроводах стоят США и их союзники. С учетом новой информации Карасин предложил обратиться во внешнеполитическое ведомство РФ. Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что это неприкрытый акт государственного терроризма, нужно провести такое расследование.
"У нас есть обращение, оно от имени комитета по международным делам с целью придания ему оперативности, и оно ушло в адрес министерства иностранных дел", - сказал Косачев.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 10:53
Ульянов призвал Норвегию включиться в расследование по "Северным потокам"
 
Совет Федерации РФАвария на "Северных потоках"В миреКонстантин КосачевГригорий КарасинВалентина МатвиенкоСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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