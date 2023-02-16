https://ria.ru/20230216/ranitidin-1852423991.html

Отсутствие препаратов ранитидина не повлияло на россиян, считает эксперт

Отсутствие препаратов ранитидина не повлияло на россиян, считает эксперт - РИА Новости, 16.02.2023

Отсутствие препаратов ранитидина не повлияло на россиян, считает эксперт

Отсутствие лекарств с действующим веществом ранитидин, регистрация на которое была отозвана еще в 2022 году, никак не повлияло на россиян, в стране имеется... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:52

2023-02-16T14:52

2023-02-16T14:52

лекарства

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отсутствие лекарств с действующим веществом ранитидин, регистрация на которое была отозвана еще в 2022 году, никак не повлияло на россиян, в стране имеется большой выбор лекарственных средств этой фармацевтической группы, рассказала РИА Новости глава отдела "Развития бизнеса", фармацевтического сообщества "Смартфарма" Наталья Леонова. Как написало в среду агентство Блумберг, британская фармацевтическая компания Glaxo более 40 лет скрывала опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac с действующим веществом ранитидин. По данным агентства, производитель знал о свойстве ранитидина выделять в организме сильный канцероген, но скрывал результаты исследования. В пресс-службе Минздрава РИА Новости агентству ранее сообщили, что министерство еще в 2022 году отозвало регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке запрещено. "Сейчас препараты с действующим веществом ранитидин отсутствуют. Отсутствие лекарства глобально не повлияло на пациентов. Из этой фармацевтической группы огромный выбор лекарственных средств", - сказала Леонова. Она отметила, что раньше ранитидин входил в обязательный минимальный ассортимент аптек, другими словами, его наличие должно было быть в обязательном порядке.

https://ria.ru/20230216/obezbolivayuschie-1852419845.html

https://ria.ru/20230215/viagra-1852149219.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лекарства, общество, здоровье - общество