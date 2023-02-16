https://ria.ru/20230216/raketa-1852527121.html

В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки

В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки - РИА Новости, 16.02.2023

В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки

Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:16

2023-02-16T20:16

2023-02-16T20:16

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КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД республики Анна Ревенко. Ранее в четверг власти Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны (граничит с Украиной) обломок ракеты, принадлежность объекта не уточняется. "Специалисты не нашли следов взрывчатого вещества в обнаруженном фрагменте ракеты. Ее происхождение неизвестно. На данный момент проводится экспертиза данного объекта ", - сказала Ревенко на брифинге в парламенте. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

https://ria.ru/20230210/raketa-1851110322.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

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