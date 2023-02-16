https://ria.ru/20230216/raketa-1852527121.html
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки - РИА Новости, 16.02.2023
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки
Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:16
2023-02-16T20:16
2023-02-16T20:16
в мире
молдавия
кишинев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852439512_0:380:768:812_1920x0_80_0_0_4c5359eda243eead471644a214a7ee5c.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД республики Анна Ревенко. Ранее в четверг власти Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны (граничит с Украиной) обломок ракеты, принадлежность объекта не уточняется. "Специалисты не нашли следов взрывчатого вещества в обнаруженном фрагменте ракеты. Ее происхождение неизвестно. На данный момент проводится экспертиза данного объекта ", - сказала Ревенко на брифинге в парламенте. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
https://ria.ru/20230210/raketa-1851110322.html
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852439512_0:308:768:884_1920x0_80_0_0_03589657677c3b9bc3b0aa5dd9c7562f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, украина
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки
Глава МВД Ревенко: в обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки