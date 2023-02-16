Рейтинг@Mail.ru
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/raketa-1852527121.html
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки - РИА Новости, 16.02.2023
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки
Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:16
2023-02-16T20:16
в мире
молдавия
кишинев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852439512_0:380:768:812_1920x0_80_0_0_4c5359eda243eead471644a214a7ee5c.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД республики Анна Ревенко. Ранее в четверг власти Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны (граничит с Украиной) обломок ракеты, принадлежность объекта не уточняется. "Специалисты не нашли следов взрывчатого вещества в обнаруженном фрагменте ракеты. Ее происхождение неизвестно. На данный момент проводится экспертиза данного объекта ", - сказала Ревенко на брифинге в парламенте. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
https://ria.ru/20230210/raketa-1851110322.html
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852439512_0:308:768:884_1920x0_80_0_0_03589657677c3b9bc3b0aa5dd9c7562f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, украина
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина
20:16 16.02.2023
 
В обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки

Глава МВД Ревенко: в обломке ракеты на севере Молдавии не обнаружили следы взрывчатки

© Фото : Ministerul Afacerilor Interne/TelegramОбломок ракеты в районе Бричаны
Обломок ракеты в районе Бричаны - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne/Telegram
Обломок ракеты в районе Бричаны
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 фев – РИА Новости. Специалисты не выявили наличие взрывчатого компонента в фрагменте ракеты, найденной на севере Молдавии, заявила в четверг журналистам в Кишиневе глава МВД республики Анна Ревенко.
Ранее в четверг власти Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны (граничит с Украиной) обломок ракеты, принадлежность объекта не уточняется.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 12:52
Минобороны Молдавии заявило о нарушении ракетой воздушного пространства
"Специалисты не нашли следов взрывчатого вещества в обнаруженном фрагменте ракеты. Ее происхождение неизвестно. На данный момент проводится экспертиза данного объекта ", - сказала Ревенко на брифинге в парламенте.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 08:00
"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России
 
В миреМолдавияКишиневУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала