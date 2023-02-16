На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты
МВД Молдавии сообщило об обнаружении пограничниками в районе Бричаны обломков ракеты
Обломок ракеты в районе Бричаны
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. МВД Молдавии сообщает, что пограничная служба обнаружила в четверг в районе Бричаны (на севере республики) обломки ракеты, ее принадлежность не уточняется.
"Патруль пограничной полиции обнаружил возле населенного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты, появившейся в результате авиаударов России по Украине", - сообщается в Telegram-канале МВД.
В министерстве уточнили, что пограничная полиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой.
Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам.
Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.