https://ria.ru/20230216/raketa-1852439741.html

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты - РИА Новости, 16.02.2023

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

МВД Молдавии сообщает, что пограничная служба обнаружила в четверг в районе Бричаны (на севере республики) обломки ракеты, ее принадлежность не уточняется. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:40

2023-02-16T15:40

2023-02-16T15:40

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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. МВД Молдавии сообщает, что пограничная служба обнаружила в четверг в районе Бричаны (на севере республики) обломки ракеты, ее принадлежность не уточняется. В министерстве уточнили, что пограничная полиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, а также бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

https://ria.ru/20230215/shary-1852205609.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, молдавия