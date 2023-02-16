https://ria.ru/20230216/putin-1852366638.html

Foreign Policy: сбылись четыре прогноза Путина по Украине

Foreign Policy: сбылись четыре прогноза Путина по Украине - РИА Новости, 16.02.2023

Foreign Policy: сбылись четыре прогноза Путина по Украине

Президент России Владимир Путин оказался прав в четырех важных моментах, касающихся конфликта на Украине, пишет профессор международных отношений Гарвардского... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:13

2023-02-16T12:13

2023-02-16T13:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав в четырех важных моментах, касающихся конфликта на Украине, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.Прежде всего автор отметил успехи Москвы в преодолении ограничительных мер Запада."Путин пошел на военную спецоперацию, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту", — считает Уолт. Во-вторых, по его мнению, Путин правильно рассудил, что народ России с пониманием отнесется к возможным издержкам и согласится с выбранным им курсом. В-третьих, российский лидер понимал, что другие государства будут следовать собственным интересам и не станут повсеместно осуждать его за принятые решения. "Европа, Соединенные Штаты и некоторые другие отреагировали резко и решительно, но ключевые члены глобального юга и некоторые другие видные страны (такие как Саудовская Аравия и Израиль) этого не сделали", — пишет профессор. Четвертое и, полагает Уолт, самое главное: Путин правильно понял, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу. Потому что Украина — это соседняя страна, тогда как американцам она никогда не была особо интересна.Власти западных стран постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий на Украине, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Но, как не раз подчеркивал Путин, нанести поражение России на поле боя у них не получится, не смогли они и разрушить российское общество изнутри. По словам главы государства, единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм наших бойцов, работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики вселяют уверенность в неизбежность победы.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852323546.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин