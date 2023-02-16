12:13 16.02.2023 (обновлено: 13:48 16.02.2023)
Foreign Policy: сбылись четыре прогноза Путина по Украине
Американский профессор Уолт: Путин оказался прав в четырех моментах по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав в четырех важных моментах, касающихся конфликта на Украине, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
Прежде всего автор отметил успехи Москвы в преодолении ограничительных мер Запада.
"Путин пошел на военную спецоперацию, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту", — считает Уолт.
Во-вторых, по его мнению, Путин правильно рассудил, что народ России с пониманием отнесется к возможным издержкам и согласится с выбранным им курсом. В-третьих, российский лидер понимал, что другие государства будут следовать собственным интересам и не станут повсеместно осуждать его за принятые решения.
"Европа, Соединенные Штаты и некоторые другие отреагировали резко и решительно, но ключевые члены глобального юга и некоторые другие видные страны (такие как Саудовская Аравия и Израиль) этого не сделали", — пишет профессор.
Четвертое и, полагает Уолт, самое главное: Путин правильно понял, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу. Потому что Украина — это соседняя страна, тогда как американцам она никогда не была особо интересна.
"Европа, Соединенные Штаты и некоторые другие отреагировали резко и решительно, но ключевые члены глобального юга и некоторые другие видные страны (такие как Саудовская Аравия и Израиль) этого не сделали", — пишет профессор.
Четвертое и, полагает Уолт, самое главное: Путин правильно понял, что судьба и будущее Украины важнее России, а не Западу. Потому что Украина — это соседняя страна, тогда как американцам она никогда не была особо интересна.
Власти западных стран постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий на Украине, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Но, как не раз подчеркивал Путин, нанести поражение России на поле боя у них не получится, не смогли они и разрушить российское общество изнутри. По словам главы государства, единство и сплоченность российского народа, мужество и героизм наших бойцов, работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики вселяют уверенность в неизбежность победы.