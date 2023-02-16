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Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
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Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ
Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ
Признание Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке ВСУ, написал обозреватель Bloomberg Арне Делфс. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T01:25
2023-02-16T01:25
в мире
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борис писториус
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Признание Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке ВСУ, написал обозреватель Bloomberg Арне Делфс.В статье также говорится, что, согласно заявлению Писториуса, Польша подготовила к отправке на Украину около 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них "находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет применить".Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230214/tanki-1852049629.html
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в мире, украина, германия, польша, борис писториус, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Польша, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, НАТО
01:25 16.02.2023
 
Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ

Bloomberg: признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Признание Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке ВСУ, написал обозреватель Bloomberg Арне Делфс.
"Признание министра (главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. — Прим. ред.) ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели", — заявил журналист.
В статье также говорится, что, согласно заявлению Писториуса, Польша подготовила к отправке на Украину около 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них "находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет применить".
Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.
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Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаГерманияПольшаБорис ПисториусВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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