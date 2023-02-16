Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ
Bloomberg: признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Признание Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке ВСУ, написал обозреватель Bloomberg Арне Делфс.
"Признание министра (главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. — Прим. ред.) ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели", — заявил журналист.
В статье также говорится, что, согласно заявлению Писториуса, Польша подготовила к отправке на Украину около 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них "находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет применить".
Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.
Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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