https://ria.ru/20230216/proval-1852293042.html

Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ

Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2023

Признание Германии ознаменовало провал Запада в поддержке ВСУ, сообщили СМИ

Признание Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке ВСУ, написал обозреватель Bloomberg Арне Делфс. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T01:25

2023-02-16T01:25

2023-02-16T01:25

в мире

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германия

польша

борис писториус

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Признание Германии о том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале в поддержке ВСУ, написал обозреватель Bloomberg Арне Делфс.В статье также говорится, что, согласно заявлению Писториуса, Польша подготовила к отправке на Украину около 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них "находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет применить".Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230214/tanki-1852049629.html

https://ria.ru/20230213/tanki-1851786253.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, польша, борис писториус, вооруженные силы украины, нато