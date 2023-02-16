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Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.02.2023
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Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:58
2023-02-16T15:26
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ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl. "Польско-украинская граница в Дорохуске была перекрыта аграриями из ассоциации "Обманутая деревня", — говорится в сообщении. На фото с места событий видно, что фермеры перекрыли дорогу тракторами и грузовиками. По словам организаторов, акция продлится 48 часов. Число ее участников, по оценке полиции, примерно 50 человек. Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь сообщил, что на погранпереходе в Дорохуске образовалась очередь из 260 грузовиков, направляющихся в Польшу, а время ожидания составляет десять часов. Польские фермеры устраивают подобные акции протеста с начала февраля. Как заявляли, в частности, в организации "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в стране оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, тем более что оно ненадлежащего качества. По официальным данным, за минувший год в Польшу ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230216/bezhentsy-1852354297.html
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в мире, украина, польша, люблин
В мире, Украина, Польша, Люблин
14:58 16.02.2023 (обновлено: 15:26 16.02.2023)
 
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной, протестуя против ввоза зерна

© Фото : Oszukana WieśПольские фермеры протестуют на польско-украинской границе
Польские фермеры протестуют на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Oszukana Wieś
Польские фермеры протестуют на польско-украинской границе
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl.
"Польско-украинская граница в Дорохуске была перекрыта аграриями из ассоциации "Обманутая деревня", — говорится в сообщении.
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На фото с места событий видно, что фермеры перекрыли дорогу тракторами и грузовиками. По словам организаторов, акция продлится 48 часов. Число ее участников, по оценке полиции, примерно 50 человек.
Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь сообщил, что на погранпереходе в Дорохуске образовалась очередь из 260 грузовиков, направляющихся в Польшу, а время ожидания составляет десять часов.
Польские фермеры устраивают подобные акции протеста с начала февраля. Как заявляли, в частности, в организации "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в стране оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, тем более что оно ненадлежащего качества. По официальным данным, за минувший год в Польшу ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
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