https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:58
2023-02-16T14:58
2023-02-16T15:26
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ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl. "Польско-украинская граница в Дорохуске была перекрыта аграриями из ассоциации "Обманутая деревня", — говорится в сообщении. На фото с места событий видно, что фермеры перекрыли дорогу тракторами и грузовиками. По словам организаторов, акция продлится 48 часов. Число ее участников, по оценке полиции, примерно 50 человек. Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь сообщил, что на погранпереходе в Дорохуске образовалась очередь из 260 грузовиков, направляющихся в Польшу, а время ожидания составляет десять часов. Польские фермеры устраивают подобные акции протеста с начала февраля. Как заявляли, в частности, в организации "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в стране оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, тем более что оно ненадлежащего качества. По официальным данным, за минувший год в Польшу ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
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в мире, украина, польша, люблин
В мире, Украина, Польша, Люблин
14:58 16.02.2023 (обновлено: 15:26 16.02.2023)
Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной, протестуя против ввоза зерна