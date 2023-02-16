https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html

Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины

Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.02.2023

Польские фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:58

2023-02-16T14:58

2023-02-16T15:26

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ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, передает портал farmer.pl. "Польско-украинская граница в Дорохуске была перекрыта аграриями из ассоциации "Обманутая деревня", — говорится в сообщении. На фото с места событий видно, что фермеры перекрыли дорогу тракторами и грузовиками. По словам организаторов, акция продлится 48 часов. Число ее участников, по оценке полиции, примерно 50 человек. Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь сообщил, что на погранпереходе в Дорохуске образовалась очередь из 260 грузовиков, направляющихся в Польшу, а время ожидания составляет десять часов. Польские фермеры устраивают подобные акции протеста с начала февраля. Как заявляли, в частности, в организации "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в стране оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, тем более что оно ненадлежащего качества. По официальным данным, за минувший год в Польшу ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230216/bezhentsy-1852354297.html

https://ria.ru/20230125/ek-1847221085.html

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