https://ria.ru/20230216/problemy-1852526354.html

Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем

Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем - РИА Новости, 16.02.2023

Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем

Украине лучше заняться своими проблемами, в том числе, экономическими, чем убивать своих граждан в заведомо проигрышном конфликте, заявила РИА Новости сенатор... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:07

2023-02-16T20:07

2023-02-16T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

запорожская область

ольга ковитиди

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украине лучше заняться своими проблемами, в том числе, экономическими, чем убивать своих граждан в заведомо проигрышном конфликте, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Сенатор отметила, что украинская власть "довела народ до массового бегства из страны". "Народ уходит целыми территориями: Республика Крым, областями - Донбасс, Херсонщина, Запорожская область, просто уезжают семьями. Всем очевидно, что Украину развалили США и их холуи в украинской власти", - заключила Ковитиди. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, запорожская область, ольга ковитиди, владимир путин