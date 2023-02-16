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Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем
Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем - РИА Новости, 16.02.2023
Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем
Украине лучше заняться своими проблемами, в том числе, экономическими, чем убивать своих граждан в заведомо проигрышном конфликте, заявила РИА Новости сенатор... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:07
2023-02-16T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская область
ольга ковитиди
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украине лучше заняться своими проблемами, в том числе, экономическими, чем убивать своих граждан в заведомо проигрышном конфликте, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Сенатор отметила, что украинская власть "довела народ до массового бегства из страны". "Народ уходит целыми территориями: Республика Крым, областями - Донбасс, Херсонщина, Запорожская область, просто уезжают семьями. Всем очевидно, что Украину развалили США и их холуи в украинской власти", - заключила Ковитиди. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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в мире, украина, россия, запорожская область, ольга ковитиди, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская область, Ольга Ковитиди, Владимир Путин
20:07 16.02.2023
 
Сенатор посоветовала Украине заняться решением экономических проблем

Сенатор Ковитиди: Украине надо заняться своими проблемами и перестать уничтожать людей

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украине лучше заняться своими проблемами, в том числе, экономическими, чем убивать своих граждан в заведомо проигрышном конфликте, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Ломать - не строить. Пусть на Украине, утратившей госсуверенитет, перестанут уничтожать людей на заведомо проигрышной войне и начнут заниматься экономикой", - сказала она.
Сенатор отметила, что украинская власть "довела народ до массового бегства из страны".
"Народ уходит целыми территориями: Республика Крым, областями - Донбасс, Херсонщина, Запорожская область, просто уезжают семьями. Всем очевидно, что Украину развалили США и их холуи в украинской власти", - заключила Ковитиди.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЗапорожская областьОльга КовитидиВладимир Путин
 
 
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