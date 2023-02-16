https://ria.ru/20230216/prizyv-1852438815.html

Европарламент отказал в свободе слова по вопросу поставок оружия для Киева

Европарламент отказал в свободе слова по вопросу поставок оружия для Киева - РИА Новости, 16.02.2023

Европарламент отказал в свободе слова по вопросу поставок оружия для Киева

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции отказались поддержать внесение в проект резолюции о конфликте на Украине поправки, в которой... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:36

2023-02-16T15:36

2023-02-16T15:36

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сергей лавров

европарламент

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии во Франции отказались поддержать внесение в проект резолюции о конфликте на Украине поправки, в которой авторы предложили призвать к соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Киеву и призывает к миру, следует из итогов голосования. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В предложенной Левой группой Европарламента и отклоненной большинством евродепутатов поправке, в частности, говорится, что "Европарламент выражает озабоченность по поводу склонности нападать на тех, кто отвергает поставки оружия на Украину и поднимает критические вопросы о соответствующей политике ЕС; призывает государства-члены обеспечить, чтобы голоса за мир не заглушались; поддерживает движение за мир, которое выступает за немедленное прекращение зверств и за переговоры". В четверг евродепутаты приняли воинственную антироссийскую резолюцию к годовщине конфликта на Украине, в которой призвали ускорить и нарастить поставки оружия Украине, включая истребители, вертолеты и "необходимые" ракетные системы, а также, в очередной раз, высказались о необходимости создания так называемого "специального трибунала по Украине", дальнейшего расширения антироссийских санкций, "конфискации" российских активов в интересах Украины. Депутаты также фактически поставили перед Украиной "главную задачу" во что бы то ни стало "победить" Россию, а для этого предложили европейским странам поддерживать в украинцах "дух стойкости и веру в лучшее будущее" и подчеркнули, что такая "цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230208/evropa-1850413946.html

https://ria.ru/20230209/zelensky-1850871673.html

https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, сергей лавров, европарламент, нато, евросоюз