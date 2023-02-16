Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации
Суд оставил без изменений приговор камчатскому военному за отказ от участия в спецоперации
Судебный молоток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко.
"Сегодня приговор по делу Бреусова оставили без изменения, он вступил в законную силу", - сказала Андрусенко, добавив, что военнослужащий участвовал в заседании суда по видеосвязи из Петропавловска-Камчатского.
Ранее в 35-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что дело камчатского военнослужащего Бреусова рассматривалось по части 2.1 статьи 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговором суда он был признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и был обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд. Также сообщалось, что мужчина "отказался выполнить приказ командира воинской части и отправиться в зону проведения специальной военной операции". Суд установил, что был нарушен Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ.
Позже в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда РИА Новости сообщали, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала явка с повинной, а отягчающим - нарушение в период мобилизации. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании в особом порядке.