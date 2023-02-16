https://ria.ru/20230216/prigovor-1852451257.html

Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации

Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации

Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:20

2023-02-16T16:20

2023-02-16T16:20

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

россия

петропавловск-камчатский

тихоокеанский флотский военный суд

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко. Ранее в 35-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что дело камчатского военнослужащего Бреусова рассматривалось по части 2.1 статьи 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговором суда он был признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и был обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд. Также сообщалось, что мужчина "отказался выполнить приказ командира воинской части и отправиться в зону проведения специальной военной операции". Суд установил, что был нарушен Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ. Позже в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда РИА Новости сообщали, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала явка с повинной, а отягчающим - нарушение в период мобилизации. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании в особом порядке.

https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852441926.html

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петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, россия, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флотский военный суд