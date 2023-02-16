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Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/prigovor-1852451257.html
Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации
Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации
Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:20
2023-02-16T16:20
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
россия
петропавловск-камчатский
тихоокеанский флотский военный суд
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко. Ранее в 35-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что дело камчатского военнослужащего Бреусова рассматривалось по части 2.1 статьи 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговором суда он был признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и был обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд. Также сообщалось, что мужчина "отказался выполнить приказ командира воинской части и отправиться в зону проведения специальной военной операции". Суд установил, что был нарушен Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ. Позже в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда РИА Новости сообщали, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала явка с повинной, а отягчающим - нарушение в период мобилизации. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании в особом порядке.
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происшествия, здоровье - общество, россия, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флотский военный суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флотский военный суд
16:20 16.02.2023
 
Суд оставил в силе приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в спецоперации

Суд оставил без изменений приговор камчатскому военному за отказ от участия в спецоперации

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщила РИА Новости представитель суда - помощник судьи Ольга Андрусенко.
"Сегодня приговор по делу Бреусова оставили без изменения, он вступил в законную силу", - сказала Андрусенко, добавив, что военнослужащий участвовал в заседании суда по видеосвязи из Петропавловска-Камчатского.
Ранее в 35-м гарнизонном военном суде РИА Новости сообщали, что дело камчатского военнослужащего Бреусова рассматривалось по части 2.1 статьи 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговором суда он был признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и был обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд. Также сообщалось, что мужчина "отказался выполнить приказ командира воинской части и отправиться в зону проведения специальной военной операции". Суд установил, что был нарушен Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ.
Позже в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда РИА Новости сообщали, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стала явка с повинной, а отягчающим - нарушение в период мобилизации. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании в особом порядке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 15:47Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияПетропавловск-КамчатскийТихоокеанский флотский военный суд
 
 
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