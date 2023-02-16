https://ria.ru/20230216/prigovor-1852403183.html
В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии
В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии - РИА Новости, 16.02.2023
В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии
Новгородский областной суд приговорил жителя города Холма Спартака Бушуева, насиловавшего и убившего двухлетнюю дочку своей сожительницы, к 22 годам лишения... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:03
2023-02-16T14:03
2023-02-16T14:07
россия
новгородская область
происшествия
новгородский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил жителя города Холма Спартака Бушуева, насиловавшего и убившего двухлетнюю дочку своей сожительницы, к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, мать девочки ограничена в родительских правах в отношении остальных семи детей, сообщила пресс-служба суда. В январе 2022 года стало известно о пропаже маленькой девочки в Холме. Мама ребенка Кристина Богданова обратилась в полицию, заявив о пропаже дочери и заверив, что ее сожителя Бушуева в городе в тот день не было, обеспечив ему алиби. Сам Бушуев за деньги предложил соседу Евгению Соловьянову спрятать тело на земельном участке соседнего дома, что и было сделано. После задержания Бушуева Соловьянов принял активное участие в поисках ребенка с целью отвести поисковые мероприятия от реального местонахождения тела девочки. Поиски длились неделю. Тело ребенка было обнаружено 1 февраля 2022 года. Следствием и судом установлено, что 24 января 2022 года в Холме Бушуев убил младшую дочь своей сожительницы, перекрыв ребенку, которому на тот момент было 1 год и 10 месяцев, дыхательные пути подушкой, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить (Бушуеву – ред.) наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала судья Татьяна Пархомчук на видео вынесения приговора, которое было опубликовано пресс-службой суда. "Установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Бушуева в отношении малолетних детей своей сожительницы. С декабря 2021 по январь 2022 года во время совместного проживания в частном доме Спартак Бушуев, оставаясь наедине с погибшей малолетней девочкой, применял к ней насилие и регулярно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, в том числе и при совершении убийства", - уточняет пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. Кроме этого, по данным СК, в период с ноября по декабрь 2021 года Бушуев истязал другую дочь своей сожительницы возраста 11 лет, систематически нанося побои. Мать погибшей и ее сосед признаны виновными в укрывательстве. Богдановой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, она ограничена судом в родительских правах в отношении остальных 7 детей, которые находятся в детском доме. Соловьянов оштрафован на 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221125/mat-1834258953.html
https://ria.ru/20230202/mladenets-1849223071.html
россия
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, происшествия, новгородский областной суд , следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Новгородская область, Происшествия, Новгородский областной суд , Следственный комитет России (СК РФ)
14:03 16.02.2023 (обновлено: 14:07 16.02.2023)
В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии
Насильник и убийца девочки в Новгородской области получил 22 года колонии строгого режима
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил жителя города Холма Спартака Бушуева, насиловавшего и убившего двухлетнюю дочку своей сожительницы, к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, мать девочки ограничена в родительских правах в отношении остальных семи детей, сообщила пресс-служба суда.
В январе 2022 года стало известно о пропаже маленькой девочки в Холме. Мама ребенка Кристина Богданова обратилась в полицию, заявив о пропаже дочери и заверив, что ее сожителя Бушуева в городе в тот день не было, обеспечив ему алиби. Сам Бушуев за деньги предложил соседу Евгению Соловьянову спрятать тело на земельном участке соседнего дома, что и было сделано. После задержания Бушуева Соловьянов принял активное участие в поисках ребенка с целью отвести поисковые мероприятия от реального местонахождения тела девочки. Поиски длились неделю. Тело ребенка было обнаружено 1 февраля 2022 года.
Следствием и судом установлено, что 24 января 2022 года в Холме Бушуев убил младшую дочь своей сожительницы, перекрыв ребенку, которому на тот момент было 1 год и 10 месяцев, дыхательные пути подушкой, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить (Бушуеву – ред.) наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала судья Татьяна Пархомчук на видео вынесения приговора, которое было опубликовано пресс-службой суда.
"Установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Бушуева в отношении малолетних детей своей сожительницы. С декабря 2021 по январь 2022 года во время совместного проживания в частном доме Спартак Бушуев, оставаясь наедине с погибшей малолетней девочкой, применял к ней насилие и регулярно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, в том числе и при совершении убийства", - уточняет пресс-служба СУСК РФ
по Новгородской области.
Кроме этого, по данным СК
, в период с ноября по декабрь 2021 года Бушуев истязал другую дочь своей сожительницы возраста 11 лет, систематически нанося побои.
Мать погибшей и ее сосед признаны виновными в укрывательстве. Богдановой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, она ограничена судом в родительских правах в отношении остальных 7 детей, которые находятся в детском доме. Соловьянов оштрафован на 150 тысяч рублей.