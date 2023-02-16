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В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии

В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии - РИА Новости, 16.02.2023

В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии

Новгородский областной суд приговорил жителя города Холма Спартака Бушуева, насиловавшего и убившего двухлетнюю дочку своей сожительницы, к 22 годам лишения... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:03

2023-02-16T14:03

2023-02-16T14:07

россия

новгородская область

происшествия

новгородский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил жителя города Холма Спартака Бушуева, насиловавшего и убившего двухлетнюю дочку своей сожительницы, к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, мать девочки ограничена в родительских правах в отношении остальных семи детей, сообщила пресс-служба суда. В январе 2022 года стало известно о пропаже маленькой девочки в Холме. Мама ребенка Кристина Богданова обратилась в полицию, заявив о пропаже дочери и заверив, что ее сожителя Бушуева в городе в тот день не было, обеспечив ему алиби. Сам Бушуев за деньги предложил соседу Евгению Соловьянову спрятать тело на земельном участке соседнего дома, что и было сделано. После задержания Бушуева Соловьянов принял активное участие в поисках ребенка с целью отвести поисковые мероприятия от реального местонахождения тела девочки. Поиски длились неделю. Тело ребенка было обнаружено 1 февраля 2022 года. Следствием и судом установлено, что 24 января 2022 года в Холме Бушуев убил младшую дочь своей сожительницы, перекрыв ребенку, которому на тот момент было 1 год и 10 месяцев, дыхательные пути подушкой, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить (Бушуеву – ред.) наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала судья Татьяна Пархомчук на видео вынесения приговора, которое было опубликовано пресс-службой суда. "Установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Бушуева в отношении малолетних детей своей сожительницы. С декабря 2021 по январь 2022 года во время совместного проживания в частном доме Спартак Бушуев, оставаясь наедине с погибшей малолетней девочкой, применял к ней насилие и регулярно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, в том числе и при совершении убийства", - уточняет пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. Кроме этого, по данным СК, в период с ноября по декабрь 2021 года Бушуев истязал другую дочь своей сожительницы возраста 11 лет, систематически нанося побои. Мать погибшей и ее сосед признаны виновными в укрывательстве. Богдановой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, она ограничена судом в родительских правах в отношении остальных 7 детей, которые находятся в детском доме. Соловьянов оштрафован на 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221125/mat-1834258953.html

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Екатерина Зайцева

россия, новгородская область, происшествия, новгородский областной суд , следственный комитет россии (ск рф)