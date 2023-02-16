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Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья - РИА Новости, 16.02.2023
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Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья
Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья - РИА Новости, 16.02.2023
Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья
Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:43
2023-02-16T16:24
в мире
молдавия
дорин речан
приднестровская молдавская республика
россия
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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Парламент Молдавии в четверг рассматривает вопрос утверждения нового кабмина. "Мы сосредоточимся на мирном разрешении приднестровского конфликта. В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована", - заявил Речан на заседании парламента, представляя программу правительства. Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Президент Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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в мире, молдавия, дорин речан, приднестровская молдавская республика, россия
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Приднестровская Молдавская Республика, Россия
14:43 16.02.2023 (обновлено: 16:24 16.02.2023)
 
Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья

Кандидат в премьеры Молдавии Речан заявил, что будет добиваться демилитаризации ПМР

© Sputnik / Rodion ProcaМолдавский политический деятель Дорин Речан
Молдавский политический деятель Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Молдавский политический деятель Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Парламент Молдавии в четверг рассматривает вопрос утверждения нового кабмина.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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"Мы сосредоточимся на мирном разрешении приднестровского конфликта. В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована", - заявил Речан на заседании парламента, представляя программу правительства.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Президент Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
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В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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