https://ria.ru/20230216/pridnestrove-1852420128.html

Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья

Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья - РИА Новости, 16.02.2023

Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья

Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:43

2023-02-16T14:43

2023-02-16T16:24

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дорин речан

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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Парламент Молдавии в четверг рассматривает вопрос утверждения нового кабмина. "Мы сосредоточимся на мирном разрешении приднестровского конфликта. В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована", - заявил Речан на заседании парламента, представляя программу правительства. Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Президент Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, дорин речан, приднестровская молдавская республика, россия