14:43 16.02.2023 (обновлено: 16:24 16.02.2023)
Кандидат в премьеры Молдавии призвал к демилитаризации Приднестровья
Кандидат в премьеры Молдавии Речан заявил, что будет добиваться демилитаризации ПМР
© Sputnik / Rodion ProcaМолдавский политический деятель Дорин Речан
© Sputnik / Rodion Proca
Молдавский политический деятель Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил, что намерен добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Вместе с ней автоматически в отставку отправилось и все правительство. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Речана. Парламент Молдавии в четверг рассматривает вопрос утверждения нового кабмина.
"Мы сосредоточимся на мирном разрешении приднестровского конфликта. В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, чтобы приднестровская зона была демилитаризована", - заявил Речан на заседании парламента, представляя программу правительства.
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В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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