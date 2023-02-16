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Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве - РИА Новости, 16.02.2023
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Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве
Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:40
2023-02-16T16:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в СМИ появилась информация, что британская фармацевтическая компания Glaxo более 40 лет скрывала опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac. По сообщениям, производитель знал о свойстве вещества лекарства ранитидина выделять в организме сильный канцероген, но скрывал результаты исследования. "Минздрав отозвал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина как представляющих угрозу здоровью человека в 2022 году, соответствующие решения были приняты по заключению Росздравнадзора. Ранее регистрация была приостановлена. Таким образом, обращение препарата на российском рынке запрещено",- говорится в сообщении. Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком и в профилактике и лечении язв.
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россия
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Екатерина Зайцева
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество, Здоровье - Общество
16:40 16.02.2023 (обновлено: 16:41 16.02.2023)
 
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве

В Минздраве заявили, что регистрацию препаратов ранитидина в России отозвали в 2022 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в СМИ появилась информация, что британская фармацевтическая компания Glaxo более 40 лет скрывала опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac. По сообщениям, производитель знал о свойстве вещества лекарства ранитидина выделять в организме сильный канцероген, но скрывал результаты исследования.
"Минздрав отозвал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина как представляющих угрозу здоровью человека в 2022 году, соответствующие решения были приняты по заключению Росздравнадзора. Ранее регистрация была приостановлена. Таким образом, обращение препарата на российском рынке запрещено",- говорится в сообщении.
Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком и в профилактике и лечении язв.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 14:52
Отсутствие препаратов ранитидина не повлияло на россиян, считает эксперт
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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