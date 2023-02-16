https://ria.ru/20230216/preparat-1852462263.html

Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве

Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве - РИА Новости, 16.02.2023

Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве

Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:40

2023-02-16T16:40

2023-02-16T16:41

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в СМИ появилась информация, что британская фармацевтическая компания Glaxo более 40 лет скрывала опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac. По сообщениям, производитель знал о свойстве вещества лекарства ранитидина выделять в организме сильный канцероген, но скрывал результаты исследования. "Минздрав отозвал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина как представляющих угрозу здоровью человека в 2022 году, соответствующие решения были приняты по заключению Росздравнадзора. Ранее регистрация была приостановлена. Таким образом, обращение препарата на российском рынке запрещено",- говорится в сообщении. Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком и в профилактике и лечении язв.

https://ria.ru/20230216/ranitidin-1852423991.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество