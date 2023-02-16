https://ria.ru/20230216/preparat-1852462263.html
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве
Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:40
2023-02-16T16:40
2023-02-16T16:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_0:222:2926:1868_1920x0_80_0_0_4d00938aed1437246dae060fbc9a5dab.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в СМИ появилась информация, что британская фармацевтическая компания Glaxo более 40 лет скрывала опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac. По сообщениям, производитель знал о свойстве вещества лекарства ранитидина выделять в организме сильный канцероген, но скрывал результаты исследования. "Минздрав отозвал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина как представляющих угрозу здоровью человека в 2022 году, соответствующие решения были приняты по заключению Росздравнадзора. Ранее регистрация была приостановлена. Таким образом, обращение препарата на российском рынке запрещено",- говорится в сообщении. Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком и в профилактике и лечении язв.
https://ria.ru/20230216/ranitidin-1852423991.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_519:243:2926:2048_1920x0_80_0_0_9567593e761e8ceb4c659965236cf565.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество, Здоровье - Общество
16:40 16.02.2023 (обновлено: 16:41 16.02.2023)
Регистрацию препаратов ранитидина отозвали в 2022 году, заявили в Минздраве
В Минздраве заявили, что регистрацию препаратов ранитидина в России отозвали в 2022 году
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минздрав России в 2022 году отзывал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина, которые оказались способными вызывать рак, сейчас их обращение на рынке запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в СМИ появилась информация, что британская фармацевтическая компания Glaxo более 40 лет скрывала опасность своего лекарства от язвы желудка и изжоги Zantac. По сообщениям, производитель знал о свойстве вещества лекарства ранитидина выделять в организме сильный канцероген, но скрывал результаты исследования.
"Минздрав отозвал регистрационные удостоверения препаратов ранитидина как представляющих угрозу здоровью человека в 2022 году, соответствующие решения были приняты по заключению Росздравнадзора
. Ранее регистрация была приостановлена. Таким образом, обращение препарата на российском рынке запрещено",- говорится в сообщении.
Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком и в профилактике и лечении язв.