https://ria.ru/20230216/predpriyatie-1852316116.html
В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие
В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие - РИА Новости, 16.02.2023
В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:11
2023-02-16T09:11
2023-02-16T09:11
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
украина
павлоград
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины рано утром в четверг. "Ужасная ночь в Павлограде. Повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже укротили", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230216/trevoga-1852298980.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, павлоград, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Павлоград, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия