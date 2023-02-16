https://ria.ru/20230216/predpriyatie-1852316116.html

В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие

В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие - РИА Новости, 16.02.2023

В Днепропетровской области повредило промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:11

2023-02-16T09:11

2023-02-16T09:11

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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павлоград

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины рано утром в четверг. "Ужасная ночь в Павлограде. Повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже укротили", - написал Лысак в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230216/trevoga-1852298980.html

днепропетровская область

украина

павлоград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, днепропетровская область, украина, павлоград, вооруженные силы рф