https://ria.ru/20230216/pravedniki-1852387792.html

В России могут выяснить новые имена Праведников народов мира, заявили в РЕК

В России могут выяснить новые имена Праведников народов мира, заявили в РЕК - РИА Новости, 16.02.2023

В России могут выяснить новые имена Праведников народов мира, заявили в РЕК

Не все имена российских Праведников народов мира – людей, спасавших евреев в годы нацистской оккупации Европы - могут быть известны в настоящее время; это... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:17

2023-02-16T13:17

2023-02-16T13:33

религия

россия

иерусалим

европа

юрий каннер

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Не все имена российских Праведников народов мира – людей, спасавших евреев в годы нацистской оккупации Европы - могут быть известны в настоящее время; это связано с тем, что тема холокоста была мало доступна для обсуждения и исследования в Советском Союзе, рассказал РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. Праведник народов мира – почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена холокоста. Этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме. Сегодня в России в живых остается лишь один Праведник народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией. "В России и на постсоветской территории история Праведников народов мира очень мало известна, потому что все, что связано с холокостом, было закрытой темой, ее не было в советской истории. Она появилась только в начале 90-х годов. Поэтому признанных Праведников не так много, и до сих пор ежегодно посол государства Израиль вручает медали вновь выявленных праведников – в основном вручает их потомкам", - сказал Каннер агентству. В РЕК также была создана выставка "Спасители", рассказывающая о 258 героях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях в разных регионах России, в том числе в Ленинградской области, спасая их от неминуемой смерти. Всем им присвоено звание Праведников народов мира. Выход в прокат фильма "Праведник" о спасении евреев также состоится 16 февраля. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге офицера Николая Киселева, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев из уничтоженного белорусского местечка Долгиново. Киселеву и еще нескольким партизанам удалось вывести за линию фронта из фашистской оккупации детей, женщин и пожилых людей.

https://ria.ru/20230214/sinagoga-1851983972.html

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

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россия, иерусалим, европа, юрий каннер, российский еврейский конгресс