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Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины - РИА Новости, 16.02.2023
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Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины
Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины
Страны Запада намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, невзирая на потери Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:38
2023-02-16T14:54
в мире
россия
украина
николай патрушев
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Страны Запада намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, невзирая на потери Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности. "Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - сказал он.Патрушев отметил, что "США никогда не считались с чужими жизнями, развязывая войны по всему миру, в том числе при бомбардировках Югославии в 1999 году, используя боеприпасы с обедненным ураном"."В связи с такой политикой кредит доверия к странам коллективного Запада исчерпан", - добавил он.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852393961.html
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в мире, россия, украина, николай патрушев
В мире, Россия, Украина, Николай Патрушев
14:38 16.02.2023 (обновлено: 14:54 16.02.2023)
 
Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины

Секретарь Совбеза Патрушев: США хотят поражения России, невзирая на людские потери Украины

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Страны Запада намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, невзирая на потери Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности.
"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - сказал он.
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Патрушев отметил, что "США никогда не считались с чужими жизнями, развязывая войны по всему миру, в том числе при бомбардировках Югославии в 1999 году, используя боеприпасы с обедненным ураном".
"В связи с такой политикой кредит доверия к странам коллективного Запада исчерпан", - добавил он.
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В миреРоссияУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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