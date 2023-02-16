https://ria.ru/20230216/poteri-1852418583.html

Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины

Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины - РИА Новости, 16.02.2023

Патрушев заявил, что США хотят поражения России, невзирая на потери Украины

Страны Запада намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, невзирая на потери Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:38

2023-02-16T14:38

2023-02-16T14:54

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украина

николай патрушев

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Страны Запада намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, невзирая на потери Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности. "Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - сказал он.Патрушев отметил, что "США никогда не считались с чужими жизнями, развязывая войны по всему миру, в том числе при бомбардировках Югославии в 1999 году, используя боеприпасы с обедненным ураном"."В связи с такой политикой кредит доверия к странам коллективного Запада исчерпан", - добавил он.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852393961.html

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в мире, россия, украина, николай патрушев