05:48 16.02.2023 (обновлено: 07:07 16.02.2023)
Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"
Игорь Гиренко: Россия не позволит замотать ситуацию с подрывом "Северных потоков"
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Москва не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки", сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон не согласен с обвинениями в подрыве газопроводов "Северные потоки". Расследованием вероятной диверсии, по его мнению, должны заниматься страны, в чьей юрисдикции она произошло.
"Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах", — подчеркнул Гиренко.
Он указал, что "несдержанная реакция" Прайса поступила на "вполне резонный" вопрос журналистов об отношении Штатов к подключению Организации Объединенных Наций к поиску виновных в подрыве газотранспортной инфраструктуры в Балтийском море.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что посольство квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Он также предложил властям Штатов перейти от обвинений в адрес Москвы к делу, чтобы "хотя бы попытаться доказать собственную непричастность" к произошедшему.
9 февраля, 08:00Штаты добились для себя статуса страны-террориста
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что диверсия на "Северных потоках" произошла по инициативе Вашингтона при помощи стран НАТО.
По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Журналист утверждает, что президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, которые пока не привели к конкретным результатам. В Кремле это происшествие расценили как акт международного терроризма.
13 февраля, 22:46США выстрелили себе в ногу, подорвав "Северные потоки", заявил Херш