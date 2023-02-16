https://ria.ru/20230216/posolstvo-1852301121.html

Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"

Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023

Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"

Москва не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки", сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне со ссылкой... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T05:48

2023-02-16T05:48

2023-02-16T07:07

россия

сша

авария на "северных потоках"

в мире

цены на нефть

балтийское море

нед прайс

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Москва не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки", сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко.Ранее официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон не согласен с обвинениями в подрыве газопроводов "Северные потоки". Расследованием вероятной диверсии, по его мнению, должны заниматься страны, в чьей юрисдикции она произошло."Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах", — подчеркнул Гиренко.Он указал, что "несдержанная реакция" Прайса поступила на "вполне резонный" вопрос журналистов об отношении Штатов к подключению Организации Объединенных Наций к поиску виновных в подрыве газотранспортной инфраструктуры в Балтийском море.Кроме того, дипломат подчеркнул, что посольство квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Он также предложил властям Штатов перейти от обвинений в адрес Москвы к делу, чтобы "хотя бы попытаться доказать собственную непричастность" к произошедшему.Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что диверсия на "Северных потоках" произошла по инициативе Вашингтона при помощи стран НАТО.По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Журналист утверждает, что президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, которые пока не привели к конкретным результатам. В Кремле это происшествие расценили как акт международного терроризма.

https://ria.ru/20230215/khersh-1852056237.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html

россия

сша

балтийское море

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