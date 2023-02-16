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Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
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Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"
Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 16.02.2023
Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"
Москва не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки", сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне со ссылкой... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T05:48
2023-02-16T07:07
россия
сша
авария на "северных потоках"
в мире
цены на нефть
балтийское море
нед прайс
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Москва не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки", сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко.Ранее официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон не согласен с обвинениями в подрыве газопроводов "Северные потоки". Расследованием вероятной диверсии, по его мнению, должны заниматься страны, в чьей юрисдикции она произошло."Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах", — подчеркнул Гиренко.Он указал, что "несдержанная реакция" Прайса поступила на "вполне резонный" вопрос журналистов об отношении Штатов к подключению Организации Объединенных Наций к поиску виновных в подрыве газотранспортной инфраструктуры в Балтийском море.Кроме того, дипломат подчеркнул, что посольство квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Он также предложил властям Штатов перейти от обвинений в адрес Москвы к делу, чтобы "хотя бы попытаться доказать собственную непричастность" к произошедшему.Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что диверсия на "Северных потоках" произошла по инициативе Вашингтона при помощи стран НАТО.По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Журналист утверждает, что президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, которые пока не привели к конкретным результатам. В Кремле это происшествие расценили как акт международного терроризма.
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россия, сша, авария на "северных потоках", в мире, цены на нефть, балтийское море, нед прайс, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
Россия, США, Авария на "Северных потоках", В мире, Цены на нефть, Балтийское море, Нед Прайс, Владимир Путин, Алексей Миллер, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
05:48 16.02.2023 (обновлено: 07:07 16.02.2023)
 
Посольство России в США оценило ситуацию с подрывом "Северных потоков"

Игорь Гиренко: Россия не позволит замотать ситуацию с подрывом "Северных потоков"

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Москва не позволит Соединенным Штатам умалчивать ситуацию с атакой на "Северные потоки", сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря дипведомства Игоря Гиренко.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон не согласен с обвинениями в подрыве газопроводов "Северные потоки". Расследованием вероятной диверсии, по его мнению, должны заниматься страны, в чьей юрисдикции она произошло.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 02:38
Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков"
"Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах", — подчеркнул Гиренко.
Он указал, что "несдержанная реакция" Прайса поступила на "вполне резонный" вопрос журналистов об отношении Штатов к подключению Организации Объединенных Наций к поиску виновных в подрыве газотранспортной инфраструктуры в Балтийском море.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что посольство квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Он также предложил властям Штатов перейти от обвинений в адрес Москвы к делу, чтобы "хотя бы попытаться доказать собственную непричастность" к произошедшему.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что диверсия на "Северных потоках" произошла по инициативе Вашингтона при помощи стран НАТО.
По версии Херша, летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы установили взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Журналист утверждает, что президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".
Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, которые пока не привели к конкретным результатам. В Кремле это происшествие расценили как акт международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 22:46
США выстрелили себе в ногу, подорвав "Северные потоки", заявил Херш
 
РоссияСШААвария на "Северных потоках"В миреЦены на нефтьБалтийское мореНед ПрайсВладимир ПутинАлексей МиллерООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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