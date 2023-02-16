https://ria.ru/20230216/poslanie-1852495138.html

В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц

В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц - РИА Новости, 16.02.2023

В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц

Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:03

2023-02-16T18:03

2023-02-16T18:32

москва

россия

владимир путин

политика

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера. "Двадцать первого февраля с 00.01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также будет недоступна парковка в районе перекрытий", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что это связано с проведением мероприятий.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию