Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/poslanie-1852495138.html
В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц
В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц - РИА Новости, 16.02.2023
В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц
Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:03
2023-02-16T18:32
москва
россия
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234532_0:362:2968:2031_1920x0_80_0_0_44d0d61d4263edc43df9cadfec4191a7.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера. "Двадцать первого февраля с 00.01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также будет недоступна парковка в районе перекрытий", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что это связано с проведением мероприятий.
https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234532_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_c62beb82fc4910e744d54b585103e80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию
Москва, Россия, Владимир Путин, Политика, Послание президента Федеральному собранию
18:03 16.02.2023 (обновлено: 18:32 16.02.2023)
 
В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц

Улицы в районе Гостиного двора перекроют с полуночи 21 февраля из-за послания Путина

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера.
"Двадцать первого февраля с 00.01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также будет недоступна парковка в районе перекрытий", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что это связано с проведением мероприятий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 10:28
Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина
 
МоскваРоссияВладимир ПутинПолитикаПослание президента Федеральному собранию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала