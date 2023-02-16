18:03 16.02.2023 (обновлено: 18:32 16.02.2023)
В центре Москвы из-за послания Путина перекроют часть улиц
Улицы в районе Гостиного двора перекроют с полуночи 21 февраля из-за послания Путина
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера.
"Двадцать первого февраля с 00.01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также будет недоступна парковка в районе перекрытий", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что это связано с проведением мероприятий.
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