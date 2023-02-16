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Путин во время послания может обратиться к народу Украины, считают эксперты - РИА Новости, 16.02.2023
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Путин во время послания может обратиться к народу Украины, считают эксперты
Путин во время послания может обратиться к народу Украины, считают эксперты - РИА Новости, 16.02.2023
Путин во время послания может обратиться к народу Украины, считают эксперты
Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию России может обратиться к украинскому народу, заявить о важности противостояния... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:25
2023-02-16T14:25
россия
украина
политика
луганская народная республика
владимир путин
мгимо
дмитрий песков
алексей зудин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию России может обратиться к украинскому народу, заявить о важности противостояния коллективному Западу, а также затронуть тему возросшей за последний год роли регионов, предполагают опрошенные РИА Новости политологи, сходящиеся во мнении о том, что обязательной частью выступления станут слова о спецоперации и поддержке ее участников. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации: спецоперация, экономика и социальная сфера. Вектор старо-нового формата Хотя эксперты расходятся во мнениях, каким именно будет формат президентского послания Федеральному собранию: прежним или обновленным, они единогласны в том, что темой обращения станет СВО, а также противостояние коллективному Западу. Немалую часть, по словам политологов, может занять и обращение российского лидера к украинской аудитории. "Что касается формата, я думаю, что формат сохранится в целом прежним. Единственное, что касается приглашенных на само это мероприятие, — там могут оказаться, допустим, участники СВО. И почти наверняка не будет послов из западных государств и не факт, что будут какие-то представители иностранных государств", — полагает ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. Он считает, что Путин вновь обратится к народу Украины по ходу мероприятия. "Дело в том, что изначально, объявляя признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем о начале СВО в их защиту в феврале прошлого года, президент России обращался и к украинским военнослужащим, и к украинскому обществу. Но с тех пор прошло достаточно много времени. &lt;…&gt; Тем не менее возможность получить какую-то информацию у граждан Украины будет", — сказал Беспалов. Политический консультант, кандидат политических наук, доцент Александр Семенов отметил, что прогнозировать послание президента — "дело неблагодарное", ведь, по его словам, президент умеет удивлять своими решениями и подходами. "Тем не менее можно говорить, что часть послания будет посвящена теме противостояния коллективному Западу, международным отношениям, СВО", — отметил он. Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин считает, что выступление Путина будет адресовано нескольким аудиториям. "Это, безусловно и обязательно, внутренняя аудитория — российские граждане, это, безусловно, мировая аудитория — зарубежные лидеры, зарубежная общественность, и, да, я соглашусь, что можно ожидать, что еще одной аудиторией, к которой будет обращено послание, будет народ Украины", — предположил он. Эксперт также считает, что во время президентского послания прозвучит тезис о том, как и в какую сторону меняется мироустройство, будет сказано, что однополярный мир уходит — приходит многополярность, а государство-гегемон во главе своей коалиции старается удержать однополярное устройство, не считаясь ни с кем, демонстрирует все более изощренные, жестокие и бесчеловечные методы. Дела внутренние Политологи отмечают, что традиционно послание российского лидера затронет и внутренние экономические вопросы, поддержку населения, состояние оборонно-промышленного комплекса и возросшую роль региональных властей. "В послании будут и традиционные проблемы подниматься: о том, каким образом не допустить снижения уровня жизни для стабилизации экономического состояния, о том, как обеспечить переход к экономическому росту. Хотя в этом году роста от нас ждут не только наши собственные власти, но и, скажем, международные финансовые организации. Однако рост этот предполагается весьма незначительным", — сказал Беспалов. Также, по его мнению, глава государства сообщит о мерах соцподдержки общества в целом и наиболее уязвимых слоев: участников СВО, членов их семей, ветеранов, инвалидов и так далее. Кроме того, Беспалов считает, что президент еще раз скажет о состоянии оборонно-промышленного комплекса, какие достижения в этой части были за последний год. Эксперты считают, что Путин в своем послании уделит особую роль регионам, на которые возложили расширенную ответственность в поддержании экономической стабильности в стране на время СВО. "Вполне возможно, о возросшей или изменившейся роли регионов, об их дополнительных возможностях и ответственности президент тоже что-то может сказать. При этом, несомненно, что-то будет сказано о территориях, которые были включены в состав России в прошлом году, также о Крыме и о приграничных регионах, которые в большей степени страдают от вооруженных действий со стороны Украины: о Белгородской и ряде других областей", — предположил Беспалов. Такого же мнения придерживается и Семенов, который отметил, что часть послания будет адресована регионам России, будет затронута тема о необходимости повышения эффективности и результативности при решении текущих проблем, в частности проблем в сфере ЖКХ, энергоснабжения, отопления и так далее. "Эффективность и результативность региональных и местных властей — это сейчас тот фундамент, тот тыл, который необходим для нашей победы", — отметил он.
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россия, украина, политика, луганская народная республика, владимир путин, мгимо, дмитрий песков, алексей зудин, послание президента федеральному собранию в 2021 году
Россия, Украина, Политика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, МГИМО, Дмитрий Песков, Алексей Зудин, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году
09:25 16.02.2023 (обновлено: 14:25 16.02.2023)
 
Путин во время послания может обратиться к народу Украины, считают эксперты

Политологи: Путин в послании Федеральному собранию может обратиться к народу Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию России может обратиться к украинскому народу, заявить о важности противостояния коллективному Западу, а также затронуть тему возросшей за последний год роли регионов, предполагают опрошенные РИА Новости политологи, сходящиеся во мнении о том, что обязательной частью выступления станут слова о спецоперации и поддержке ее участников.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. По его словам, президент в этом послании сделает акцент на текущей ситуации: спецоперация, экономика и социальная сфера.
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Вектор старо-нового формата

Хотя эксперты расходятся во мнениях, каким именно будет формат президентского послания Федеральному собранию: прежним или обновленным, они единогласны в том, что темой обращения станет СВО, а также противостояние коллективному Западу. Немалую часть, по словам политологов, может занять и обращение российского лидера к украинской аудитории.
"Что касается формата, я думаю, что формат сохранится в целом прежним. Единственное, что касается приглашенных на само это мероприятие, — там могут оказаться, допустим, участники СВО. И почти наверняка не будет послов из западных государств и не факт, что будут какие-то представители иностранных государств", — полагает ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.
Он считает, что Путин вновь обратится к народу Украины по ходу мероприятия.
"Дело в том, что изначально, объявляя признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем о начале СВО в их защиту в феврале прошлого года, президент России обращался и к украинским военнослужащим, и к украинскому обществу. Но с тех пор прошло достаточно много времени. <…> Тем не менее возможность получить какую-то информацию у граждан Украины будет", — сказал Беспалов.
Политический консультант, кандидат политических наук, доцент Александр Семенов отметил, что прогнозировать послание президента — "дело неблагодарное", ведь, по его словам, президент умеет удивлять своими решениями и подходами.
"Тем не менее можно говорить, что часть послания будет посвящена теме противостояния коллективному Западу, международным отношениям, СВО", — отметил он.
Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин считает, что выступление Путина будет адресовано нескольким аудиториям. "Это, безусловно и обязательно, внутренняя аудитория — российские граждане, это, безусловно, мировая аудитория — зарубежные лидеры, зарубежная общественность, и, да, я соглашусь, что можно ожидать, что еще одной аудиторией, к которой будет обращено послание, будет народ Украины", — предположил он.
Эксперт также считает, что во время президентского послания прозвучит тезис о том, как и в какую сторону меняется мироустройство, будет сказано, что однополярный мир уходит — приходит многополярность, а государство-гегемон во главе своей коалиции старается удержать однополярное устройство, не считаясь ни с кем, демонстрирует все более изощренные, жестокие и бесчеловечные методы.
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Дела внутренние

Политологи отмечают, что традиционно послание российского лидера затронет и внутренние экономические вопросы, поддержку населения, состояние оборонно-промышленного комплекса и возросшую роль региональных властей.
"В послании будут и традиционные проблемы подниматься: о том, каким образом не допустить снижения уровня жизни для стабилизации экономического состояния, о том, как обеспечить переход к экономическому росту. Хотя в этом году роста от нас ждут не только наши собственные власти, но и, скажем, международные финансовые организации. Однако рост этот предполагается весьма незначительным", — сказал Беспалов.
Также, по его мнению, глава государства сообщит о мерах соцподдержки общества в целом и наиболее уязвимых слоев: участников СВО, членов их семей, ветеранов, инвалидов и так далее.
Кроме того, Беспалов считает, что президент еще раз скажет о состоянии оборонно-промышленного комплекса, какие достижения в этой части были за последний год.
Эксперты считают, что Путин в своем послании уделит особую роль регионам, на которые возложили расширенную ответственность в поддержании экономической стабильности в стране на время СВО.
"Вполне возможно, о возросшей или изменившейся роли регионов, об их дополнительных возможностях и ответственности президент тоже что-то может сказать. При этом, несомненно, что-то будет сказано о территориях, которые были включены в состав России в прошлом году, также о Крыме и о приграничных регионах, которые в большей степени страдают от вооруженных действий со стороны Украины: о Белгородской и ряде других областей", — предположил Беспалов.
Такого же мнения придерживается и Семенов, который отметил, что часть послания будет адресована регионам России, будет затронута тема о необходимости повышения эффективности и результативности при решении текущих проблем, в частности проблем в сфере ЖКХ, энергоснабжения, отопления и так далее.
"Эффективность и результативность региональных и местных властей — это сейчас тот фундамент, тот тыл, который необходим для нашей победы", — отметил он.
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РоссияУкраинаПолитикаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМГИМОДмитрий ПесковАлексей ЗудинПослание президента Федеральному собранию в 2021 году
 
 
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