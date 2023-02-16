Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине
Глава МИД Израиля Коэн пообещал расширить помощь Украине и включиться в ее восстановление
Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении.
"У меня сейчас закончилась важная и хорошая встреча с президентом Украины Зеленским... Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана на Украине заслуживает самого жесткого осуждения и практических шагов со стороны международного сообщества. Я пообещал ему, что Израиль расширит помощь, которую мы предоставляем, и что мы будем партнерами в восстановлении Украины после войны", - сообщил Коэн в телеграм-канале.
Министр иностранных дел Израиля в четверг прибыл с визитом в Киев, где, помимо Зеленского, встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.