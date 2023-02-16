https://ria.ru/20230216/pomosch-1852532355.html

Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине

Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2023

Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:51

2023-02-16T20:51

2023-02-16T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

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владимир зеленский

бени ганц

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. Министр иностранных дел Израиля в четверг прибыл с визитом в Киев, где, помимо Зеленского, встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852524418.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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