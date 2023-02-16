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Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/pomosch-1852532355.html
Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине
Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:51
2023-02-16T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
киев
владимир зеленский
бени ганц
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. Министр иностранных дел Израиля в четверг прибыл с визитом в Киев, где, помимо Зеленского, встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852524418.html
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в мире, израиль, украина, киев, владимир зеленский, бени ганц, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Бени Ганц, Дмитрий Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:51 16.02.2023
 
Глава МИД Израиля пообещал расширить помощь Украине

Глава МИД Израиля Коэн пообещал расширить помощь Украине и включиться в ее восстановление

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении.
"У меня сейчас закончилась важная и хорошая встреча с президентом Украины Зеленским... Мы также согласились с тем, что террористическая деятельность Ирана на Украине заслуживает самого жесткого осуждения и практических шагов со стороны международного сообщества. Я пообещал ему, что Израиль расширит помощь, которую мы предоставляем, и что мы будем партнерами в восстановлении Украины после войны", - сообщил Коэн в телеграм-канале.
Министр иностранных дел Израиля в четверг прибыл с визитом в Киев, где, помимо Зеленского, встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаКиевВладимир ЗеленскийБени ГанцДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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