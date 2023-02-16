https://ria.ru/20230216/pomosch-1852498508.html

Премьер Эстонии обсудила с министром обороны США военную помощь Украине

Премьер Эстонии обсудила с министром обороны США военную помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2023

Премьер Эстонии обсудила с министром обороны США военную помощь Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с министром обороны США Ллойдом Остином, который в четверг прибыл с визитом в Таллин, увеличение военной помощи... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:13

2023-02-16T18:13

2023-02-16T18:13

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украина

эстония

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кая каллас

ллойд остин

ханно певкур

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с министром обороны США Ллойдом Остином, который в четверг прибыл с визитом в Таллин, увеличение военной помощи Украине и наращивание производственных мощностей оборонной промышленности стран Запада, сообщила пресс-служба эстонского правительства. "Для обеспечения победы Украины необходимо продолжать и увеличивать военную помощь союзников, а возможности России по финансированию войны должны быть ограничены. Нам также необходимо увеличить производственные мощности оборонной промышленности, чтобы дать Украине боеприпасы, необходимые ей для победы, а также для укрепления собственной обороны и восстановления запасов", - цитирует Каллас пресс-служба. Премьер добавила, что представила Остину идею, обсуждавшуюся с главами государств и правительств Европейского Союза на прошлой неделе, о совместной организации оборонных закупок в поддержку Украины. Министр обороны США похвалил Эстонию за ее значительные расходы на оборону, которые выросли почти до 3% ВВП, а также за роль Эстонии в поддержке Украины и приеме украинских беженцев. Министр обороны США также встретится с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Планируется, что Остин посетит военный городок Тапа, где дислоцирована пехотная рота армии США с подразделением реактивных систем залпового огня HIMARS, которая прибыла в Эстонию в декабре прошлого года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html

https://ria.ru/20230216/postavki-1852428725.html

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в мире, украина, эстония, сша, кая каллас, ллойд остин, ханно певкур