https://ria.ru/20230216/pomosch-1852442223.html

В Москве откроют центр психологической помощи для демобилизованных

В Москве откроют центр психологической помощи для демобилизованных - РИА Новости, 16.02.2023

В Москве откроют центр психологической помощи для демобилизованных

Центр психологической помощи для демобилизованных и их семей планируют открыть 22 февраля в Москве, рассказала директор Московской службы психологической помощи РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:47

2023-02-16T15:47

2023-02-16T15:47

общество

москва

московская городская дума

георгий костюк

луганская народная республика

донецкая народная республика

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Центр психологической помощи для демобилизованных и их семей планируют открыть 22 февраля в Москве, рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко. В октябре 2022 года на базе специализированного центра занятости "Моя карьера" был открыт Центр поддержки семей мобилизованных. Его сотрудники оказывают комплексную помощь родственникам москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации. "Центр для семей мобилизованных на (улице) Сергия Радонежского работал, туда вышли. Сейчас 22-го (февраля) будет открытие центра для демобилизованных и их семей. Очень плотно с психиатрами там пишем совместные программы, учимся, подменяем друг друга, передаем друг другу пациентов", - сказала Петроченко, выступая на круглом столе Мосгордумы "Правовое регулирование оказания психологической помощи". Она добавила, что 62 специалиста Московской службы психологической помощи населению работали в военкоматах после объявления частичной мобилизации. Кроме того, идет работа с людьми, вынужденно покинувшими территорию Украины, ЛНР и ДНР, с ними провели более тысячи консультаций за несколько месяцев. Как сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк, пандемия, ее последствия, специальная военная операция – все эти факторы создают стрессовую нагрузку и отражаются на психологическом благополучии. "Москва готовится, как и все остальные регионы, встретить частично мобилизованных ребят. И в этом смысле Москва находится в более выгодном положении, являясь участником нескольких рабочих групп – и московской, и федеральной. И, могу сказать, как далеко Москва продвинулась в этих вопросах – 22 числа мы уже сдаем мэру полностью всю систему. Три месяца шла интенсивная работа, мы взаимодействовали со службой департамента здравоохранения, со службой департамента труда и социальной защиты, и там, и там есть психологические службы", - уточнил Костюк.

https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html

https://ria.ru/20230212/kaliningrad-1851469607.html

https://ria.ru/20230212/mobilizovannye-1851540546.html

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общество, москва, московская городская дума, георгий костюк, луганская народная республика, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии, россия