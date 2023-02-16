https://ria.ru/20230216/polsha-1852492963.html

Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"

Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности" - РИА Новости, 16.02.2023

Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"

Президент Польши Анджей Дуда ждет, что президент США Джо Байден развернет над Польшей "американский зонт безопасности". РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:57

2023-02-16T17:57

2023-02-16T17:57

в мире

польша

анджей дуда

сша

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риши сунак

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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ждет, что президент США Джо Байден развернет над Польшей "американский зонт безопасности". Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля. "Чего мы ожидаем? Мы ожидаем этого присутствия, потому что уже само присутствие – важный знак укрепления и развертывания такого американского зонта над Польшей. Это для нас важно",- заявил Дуда журналистам в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Брифинг Дуды транслировало Польское телевидение. "Все знают, что США – сильнейшая в мире держава, самая сильная и с боевым опытом армия в мире. Поэтому это, по сути, гарантия безопасности", - сказал Дуда. Он уточнил, что намерен обсудить с Байденом вопросы американского военного присутствия в Польше. "Мы, конечно, будем говорить с президентом об американском присутствии в Польше, об укреплении присутствия в вопросе, связанном с американской оборонной инфраструктурой или американских военных подразделениях, о сотрудничестве между Польшей и США. Мы хотели бы укреплять это сотрудничество", - сказал Дуда.

https://ria.ru/20230215/tanki-1852144440.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, анджей дуда, сша, джо байден, лондон, риши сунак