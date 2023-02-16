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Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности" - РИА Новости, 16.02.2023
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Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"
Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности" - РИА Новости, 16.02.2023
Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"
Президент Польши Анджей Дуда ждет, что президент США Джо Байден развернет над Польшей "американский зонт безопасности". РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:57
2023-02-16T17:57
в мире
польша
анджей дуда
сша
джо байден
лондон
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ждет, что президент США Джо Байден развернет над Польшей "американский зонт безопасности". Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля. "Чего мы ожидаем? Мы ожидаем этого присутствия, потому что уже само присутствие – важный знак укрепления и развертывания такого американского зонта над Польшей. Это для нас важно",- заявил Дуда журналистам в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Брифинг Дуды транслировало Польское телевидение. "Все знают, что США – сильнейшая в мире держава, самая сильная и с боевым опытом армия в мире. Поэтому это, по сути, гарантия безопасности", - сказал Дуда. Он уточнил, что намерен обсудить с Байденом вопросы американского военного присутствия в Польше. "Мы, конечно, будем говорить с президентом об американском присутствии в Польше, об укреплении присутствия в вопросе, связанном с американской оборонной инфраструктурой или американских военных подразделениях, о сотрудничестве между Польшей и США. Мы хотели бы укреплять это сотрудничество", - сказал Дуда.
https://ria.ru/20230215/tanki-1852144440.html
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в мире, польша, анджей дуда, сша, джо байден, лондон, риши сунак
В мире, Польша, Анджей Дуда, США, Джо Байден, Лондон, Риши Сунак
17:57 16.02.2023
 
Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"

Дуда попросил Байдена развернуть над Польшей американский зонт безопасности

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда ждет, что президент США Джо Байден развернет над Польшей "американский зонт безопасности".
Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.
"Чего мы ожидаем? Мы ожидаем этого присутствия, потому что уже само присутствие – важный знак укрепления и развертывания такого американского зонта над Польшей. Это для нас важно",- заявил Дуда журналистам в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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Брифинг Дуды транслировало Польское телевидение.
"Все знают, что США – сильнейшая в мире держава, самая сильная и с боевым опытом армия в мире. Поэтому это, по сути, гарантия безопасности", - сказал Дуда.
Он уточнил, что намерен обсудить с Байденом вопросы американского военного присутствия в Польше.
"Мы, конечно, будем говорить с президентом об американском присутствии в Польше, об укреплении присутствия в вопросе, связанном с американской оборонной инфраструктурой или американских военных подразделениях, о сотрудничестве между Польшей и США. Мы хотели бы укреплять это сотрудничество", - сказал Дуда.
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В миреПольшаАнджей ДудаСШАДжо БайденЛондонРиши Сунак
 
 
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