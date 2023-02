https://ria.ru/20230216/podryv-1852338644.html

Западные СМИ впали в афазию из-за публикации Херша, заявили в МИД Китая

2023-02-16T10:40

2023-02-16T10:40

2023-02-16T14:03

в мире

мид кнр

китай

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

сеймур херш

ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал западные СМИ за молчание после публикации статьи Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" и призвал провести беспристрастное расследование этого инцидента.Он обратил внимание на слова Херша о том, что, когда в 1970-х он был репортером New York Times, его статьи публиковались на первой полосе, а Washington Post некогда писала о нем самом."И теперь ни одно из этих СМИ не написало ни слова об инциденте с газопроводом, они даже не процитировали опровержения Белого дома. Хочется спросить, действительно ли эти СМИ не волнует правда о взрывах на газопроводе "Северный поток"? Или же есть другие секретные обстоятельства? Что хотят знать, а что хотят скрыть эти по-настоящему объективные, беспристрастные и профессиональные СМИ?" — добавил Ван Вэньбинь.Дипломат отметил, что подрыв газопроводов оказал серьезное негативное влияние на глобальный энергетический рынок и вызвал озабоченность международного сообщества относительно безопасности транснациональной инфраструктуры."Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование этого инцидента со взрывами и привлечь к ответственности виновных", — заключил Ван Вэньбинь.На минувшей неделе американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании аварии на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северный поток" и "Северный поток — 2", а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.При этом многие крупные издания в США и Великобритании предпочли проигнорировать расследование. Так, New York Times, Washington Post, Financial Times или Guardian ничего об этом не писали. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, правительства западных стран стремятся замолчать тему и держат СМИ в узде.Теракты на российских экспортных трубопроводах произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

китай

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

