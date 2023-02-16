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Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков - РИА Новости, 16.02.2023
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Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков
Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков - РИА Новости, 16.02.2023
Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова попросила президента РФ Владимира Путина выделить средства на проведение цикла смен "Сила РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:05
2023-02-16T16:05
общество
россия
кавказ
владимир путин
мария львова-белова
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова попросила президента РФ Владимира Путина выделить средства на проведение цикла смен "Сила Кавказа" для трудных подростков, он согласился. Детский омбудсмен рассказала главе государства о том, что в Чечне под патронатом главы республики Рамзана Кадырова была организована успешная пилотная смена для подростков, которые совершили правонарушения. "Чеченцы своих не бросают", - заметил Путин. В ответ Львова-Белова сообщила, что в смене приняли участие 200 человек со всей страны и попросила поддержать инициативу проведения цикла смен для подростков в различных регионах Кавказа, в том числе совместно с новым движением детей и молодежи. "Я хотела попросить немножечко денег на это", - сказала детский омбудсмен. "Святое дело, на это не жалко", - ответил Путин.
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общество, россия, кавказ, владимир путин, мария львова-белова, рамзан кадыров
Общество, Россия, Кавказ, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Рамзан Кадыров
16:05 16.02.2023
 
Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков

Львова-Белова попросила у Путина денег на цикл смен "Сила Кавказа" для трудных подростков

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова попросила президента РФ Владимира Путина выделить средства на проведение цикла смен "Сила Кавказа" для трудных подростков, он согласился.
Детский омбудсмен рассказала главе государства о том, что в Чечне под патронатом главы республики Рамзана Кадырова была организована успешная пилотная смена для подростков, которые совершили правонарушения.
"Чеченцы своих не бросают", - заметил Путин.
В ответ Львова-Белова сообщила, что в смене приняли участие 200 человек со всей страны и попросила поддержать инициативу проведения цикла смен для подростков в различных регионах Кавказа, в том числе совместно с новым движением детей и молодежи.
"Я хотела попросить немножечко денег на это", - сказала детский омбудсмен.
"Святое дело, на это не жалко", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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ОбществоРоссияКавказВладимир ПутинМария Львова-БеловаРамзан Кадыров
 
 
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