https://ria.ru/20230216/podrostki-1852446197.html

Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков

Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков - РИА Новости, 16.02.2023

Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова попросила президента РФ Владимира Путина выделить средства на проведение цикла смен "Сила РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:05

2023-02-16T16:05

2023-02-16T16:05

общество

россия

кавказ

владимир путин

мария львова-белова

рамзан кадыров

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова попросила президента РФ Владимира Путина выделить средства на проведение цикла смен "Сила Кавказа" для трудных подростков, он согласился. Детский омбудсмен рассказала главе государства о том, что в Чечне под патронатом главы республики Рамзана Кадырова была организована успешная пилотная смена для подростков, которые совершили правонарушения. "Чеченцы своих не бросают", - заметил Путин. В ответ Львова-Белова сообщила, что в смене приняли участие 200 человек со всей страны и попросила поддержать инициативу проведения цикла смен для подростков в различных регионах Кавказа, в том числе совместно с новым движением детей и молодежи. "Я хотела попросить немножечко денег на это", - сказала детский омбудсмен. "Святое дело, на это не жалко", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230216/regiony-1852439917.html

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общество, россия, кавказ, владимир путин, мария львова-белова, рамзан кадыров