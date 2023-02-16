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"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы" - РИА Новости, 16.02.2023
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"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы"
"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы" - РИА Новости, 16.02.2023
"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы"
Киев готовится к наступлению, западные союзники наращивают помощь. Дают боеприпасы, все более мощное оружие, тяжелую бронетехнику. И обучают военнослужащих. Кто РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:00
2023-02-16T08:12
германия
польша
вооруженные силы украины
евросоюз
пентагон
борис джонсон
алексей резников
украина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Киев готовится к наступлению, западные союзники наращивают помощь. Дают боеприпасы, все более мощное оружие, тяжелую бронетехнику. И обучают военнослужащих. Кто и как это делает — в материале РИА Новости.Операция InterflexВ июне прошлого года на тот момент премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил об операции Interflex — четырехмесячной подготовке десяти тысяч солдат ВСУ.К ноябрю курс прошли семь тысяч, три продолжали занятия. По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, в ряды ВСУ они вернутся к весне.Как пишет Financial Times, программа рассчитана на пять недель. Это сокращенный вариант. Аналог для британских военных занимает 14 недель.Проблема в том, отмечает издание, что курсанты — из разных подразделений. Поэтому из них не получится "эффективный механизм".После недавнего визита Зеленского премьер Риши Сунак пообещал подготовить еще 20 тысяч бойцов. Танкистов уже обучают на Challenger 2. Следующий этап — пилоты истребителей (хотя не уточнили, каких именно), морпехи и экипажи для САУ AS-90.Некоторые меры имеют скорее политическое, нежели военное значение. Например, как указывает портал ABC News, в Британии с украинцами занимаются 70 инструкторов из Австралии. Тем, правда, пришлось для начала самим с нуля освоить АК-47, которого нет в их армии.Амбициозные планы ЕСВ ноябре подключился и Евросоюз. Совет ЕС запустил EUMAM (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine — Миссия военной помощи ЕС Украине). Предполагалось подготовить 15 тысяч военных (на это выделили более 100 миллионов евро). Сейчас глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о расширении программы до 30 тысяч.Главный штаб под руководством главы Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС Эрве Блежана разместили в Брюсселе. Больше всего солдат ВСУ в Германии — там их учат тактике и разминированию, а также в Польше — тут показывают, как управлять техникой НАТО.На этой неделе недавно назначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус отчитался: уже 1200 украинских военнослужащих могут работать с западными РСЗО, системами Patriot, БМП Marder и "Леопардами".В Бельгии готовят операторов подводных беспилотников. Как сообщали местные СМИ, отсюда Киев получит не только специалистов, но и технику для диверсий — десять подводных дронов от ECA Robotics Belgium и две мобильные лаборатории обслуживания.Берлин вызвался обучить к лету пять тысяч бойцов. Париж — две тысячи, а потом — по 600 в месяц, но уже на территории Польши, куда направят 150 инструкторов.Тем не менее в Киеве недовольны: слишком мало и медленно. От участия в EUMAM сразу отказалась Венгрия, теперь — и Хорватия."Подразделения под ключ"Вашингтон предпочитал помогать Киеву преимущественно вооружениями. С апреля в США подготовили всего 3100 украинских военных. Большинство — небольшие группы операторов американской техники.Однако в декабре Пентагон анонсировал расширение программы.Речь идет о курсах на пятьсот бойцов в месяц. В отличие от британцев, американцы займутся полноценными слаженными подразделениями."Боевые стрельбы, тренировки отделения, взвода, роты. И маневры на уровне батальона", — пояснял пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер.Все это — большей частью на европейских базах. Лишь немногих доставят в Америку — прежде всего операторов комплексов ПВО Patriot. Около сотни таких сейчас натаскивают на базе Форт Силл в Оклахоме.С миру по ниткеПо словам замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, в строю уже 20 тысяч солдат, подготовленных на Западе.Половина — узкие специалисты: саперы, наводчики, водолазы, разведчики, бойцы войск РХБЗ.Это лишь три процента почти 700-тысячной украинской армии. В Киеве же твердят о "гвардии наступления". Ее формируют в западных областях страны. Костяк составят опытные кадры ВСУ, к которым добавят представителей нацгвардии, госпогранслужбы и полиции."Для этой сверхсложной задачи нам нужны действительно мотивированные воины, у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага", — подчеркивает замглавы МВД Екатерина Павличенко.Всего будет восемь бригад. Численность не разглашается, но известно о 20 тысячах заявках в "гвардию".Хватит ли этого для контрнаступления — большой вопрос. Неясно, и насколько помогут обученные на Западе бойцы — при нынешних довольно невысоких темпах и масштабах подготовки.
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германия, польша, вооруженные силы украины, евросоюз, пентагон, борис джонсон, алексей резников, украина, сша, великобритания
Германия, Польша, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Пентагон, Борис Джонсон, Алексей Резников, Украина, США, Великобритания
08:00 16.02.2023 (обновлено: 08:12 16.02.2023)
 

"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы"

© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсетиКанадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсети
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Киев готовится к наступлению, западные союзники наращивают помощь. Дают боеприпасы, все более мощное оружие, тяжелую бронетехнику. И обучают военнослужащих. Кто и как это делает — в материале РИА Новости.

Операция Interflex

В июне прошлого года на тот момент премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил об операции Interflex — четырехмесячной подготовке десяти тысяч солдат ВСУ.
К ноябрю курс прошли семь тысяч, три продолжали занятия. По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, в ряды ВСУ они вернутся к весне.
© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании
Как пишет Financial Times, программа рассчитана на пять недель. Это сокращенный вариант. Аналог для британских военных занимает 14 недель.
Проблема в том, отмечает издание, что курсанты — из разных подразделений. Поэтому из них не получится "эффективный механизм".
После недавнего визита Зеленского премьер Риши Сунак пообещал подготовить еще 20 тысяч бойцов. Танкистов уже обучают на Challenger 2. Следующий этап — пилоты истребителей (хотя не уточнили, каких именно), морпехи и экипажи для САУ AS-90.
Некоторые меры имеют скорее политическое, нежели военное значение. Например, как указывает портал ABC News, в Британии с украинцами занимаются 70 инструкторов из Австралии. Тем, правда, пришлось для начала самим с нуля освоить АК-47, которого нет в их армии.
© AP Photo / Andrew MatthewsПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Andrew Matthews
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте

Амбициозные планы ЕС

В ноябре подключился и Евросоюз. Совет ЕС запустил EUMAM (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine — Миссия военной помощи ЕС Украине). Предполагалось подготовить 15 тысяч военных (на это выделили более 100 миллионов евро). Сейчас глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о расширении программы до 30 тысяч.
Главный штаб под руководством главы Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС Эрве Блежана разместили в Брюсселе. Больше всего солдат ВСУ в Германии — там их учат тактике и разминированию, а также в Польше — тут показывают, как управлять техникой НАТО.
На этой неделе недавно назначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус отчитался: уже 1200 украинских военнослужащих могут работать с западными РСЗО, системами Patriot, БМП Marder и "Леопардами".
© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
В Бельгии готовят операторов подводных беспилотников. Как сообщали местные СМИ, отсюда Киев получит не только специалистов, но и технику для диверсий — десять подводных дронов от ECA Robotics Belgium и две мобильные лаборатории обслуживания.
Берлин вызвался обучить к лету пять тысяч бойцов. Париж — две тысячи, а потом — по 600 в месяц, но уже на территории Польши, куда направят 150 инструкторов.
Тем не менее в Киеве недовольны: слишком мало и медленно. От участия в EUMAM сразу отказалась Венгрия, теперь — и Хорватия.

"Подразделения под ключ"

Вашингтон предпочитал помогать Киеву преимущественно вооружениями. С апреля в США подготовили всего 3100 украинских военных. Большинство — небольшие группы операторов американской техники.
Однако в декабре Пентагон анонсировал расширение программы.
Речь идет о курсах на пятьсот бойцов в месяц. В отличие от британцев, американцы займутся полноценными слаженными подразделениями.
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
"Боевые стрельбы, тренировки отделения, взвода, роты. И маневры на уровне батальона", — пояснял пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер.
Все это — большей частью на европейских базах. Лишь немногих доставят в Америку — прежде всего операторов комплексов ПВО Patriot. Около сотни таких сейчас натаскивают на базе Форт Силл в Оклахоме.

С миру по нитке

По словам замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, в строю уже 20 тысяч солдат, подготовленных на Западе.
Половина — узкие специалисты: саперы, наводчики, водолазы, разведчики, бойцы войск РХБЗ.
Это лишь три процента почти 700-тысячной украинской армии. В Киеве же твердят о "гвардии наступления". Ее формируют в западных областях страны. Костяк составят опытные кадры ВСУ, к которым добавят представителей нацгвардии, госпогранслужбы и полиции.
© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
"Для этой сверхсложной задачи нам нужны действительно мотивированные воины, у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага", — подчеркивает замглавы МВД Екатерина Павличенко.
Всего будет восемь бригад. Численность не разглашается, но известно о 20 тысячах заявках в "гвардию".
Хватит ли этого для контрнаступления — большой вопрос. Неясно, и насколько помогут обученные на Западе бойцы — при нынешних довольно невысоких темпах и масштабах подготовки.
Немецкий основной боевой танк Panther KF51 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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