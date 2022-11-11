https://ria.ru/20221111/ukraina-1830643470.html

Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии

Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии - РИА Новости, 11.11.2022

Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии

Украинские войска после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, заявил в интервью... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:49

2022-11-11T00:49

2022-11-11T01:52

в мире

алексей резников

дебора броннерт

украина

великобритания

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, заявил в интервью агентству Рейтер министр обороны страны Алексей Резников.По его мнению, наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.Глава военного ведомства утверждает, что Украина после зимней паузы будет усилена тысячами солдат.Неделю назад МИД в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт выразил решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830589959.html

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в мире, алексей резников, дебора броннерт, украина, великобритания, россия