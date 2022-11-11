https://ria.ru/20221111/ukraina-1830643470.html
Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии
Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии - РИА Новости, 11.11.2022
Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии
Украинские войска после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, заявил в интервью... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:49
2022-11-11T00:49
2022-11-11T01:52
в мире
алексей резников
дебора броннерт
украина
великобритания
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, заявил в интервью агентству Рейтер министр обороны страны Алексей Резников.По его мнению, наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.Глава военного ведомства утверждает, что Украина после зимней паузы будет усилена тысячами солдат.Неделю назад МИД в ходе вызова посла Британии Деборы Броннерт выразил решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830589959.html
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в мире, алексей резников, дебора броннерт, украина, великобритания, россия
В мире, Алексей Резников, Дебора Броннерт, Украина, Великобритания, Россия
00:49 11.11.2022 (обновлено: 01:52 11.11.2022)
Резников рассказал о подготовке украинских солдат в Британии
Рейтер: Резников заявил, что Украина усилится подготовленными в Британии солдатами