https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852511493.html

Украина получила первый транш помощи от Евроконтроля

Украина получила первый транш помощи от Евроконтроля - РИА Новости, 16.02.2023

Украина получила первый транш помощи от Евроконтроля

Украина получила первый транш помощи от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), средства будут направлены на поддержку... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:54

2023-02-16T18:54

2023-02-16T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евроконтроль

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украина получила первый транш помощи от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), средства будут направлены на поддержку аэронавигационной инфраструктуры, сообщили в четверг в украинском министерстве инфраструктуры. "Сегодня Украина получила первый транш помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности. Этот добровольный фонд позволит на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны обеспечить поддержку операционной деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг – "Украерорух" ("Украэродвижение")", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что поддержка позволит предпринять эффективные меры по функционированию аэронавигационной инфраструктуры. Это необходимая предпосылка возвращения к полноценному предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины, уточнили в ведомстве. По данным министерства, в ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля объявило о создании добровольного Фонда солидарности для поддержки Украины на время приостановки выполнения полетов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, евроконтроль