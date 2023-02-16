https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852441926.html
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК - РИА Новости, 16.02.2023
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК
Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:47
2023-02-16T15:47
2023-02-16T16:03
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил президент РФ Владимир Путин.Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в ходе встречи с главой государства подняла вопрос о том, что для тех, кто находится в зоне спецоперации от частных военных компаний, нет соцгарантий, и попросила уровнять их с семьями военнослужащих."Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - заверил Путин."И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал глава государства.Он отметил, что "по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".
https://ria.ru/20230216/deti-1852440940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
15:47 16.02.2023 (обновлено: 16:03 16.02.2023)
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК
Путин: власти рассмотрят вопрос помощи участникам спецоперации из частных военных компаний
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова
в ходе встречи с главой государства подняла вопрос о том, что для тех, кто находится в зоне спецоперации от частных военных компаний, нет соцгарантий, и попросила уровнять их с семьями военнослужащих.
"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - заверил Путин.
"И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал глава государства.
Он отметил, что "по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".