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В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852441926.html
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК - РИА Новости, 16.02.2023
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК
Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:47
2023-02-16T16:03
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил президент РФ Владимир Путин.Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в ходе встречи с главой государства подняла вопрос о том, что для тех, кто находится в зоне спецоперации от частных военных компаний, нет соцгарантий, и попросила уровнять их с семьями военнослужащих."Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - заверил Путин."И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал глава государства.Он отметил, что "по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".
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россия, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
15:47 16.02.2023 (обновлено: 16:03 16.02.2023)
 
В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК

Путин: власти рассмотрят вопрос помощи участникам спецоперации из частных военных компаний

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в ходе встречи с главой государства подняла вопрос о том, что для тех, кто находится в зоне спецоперации от частных военных компаний, нет соцгарантий, и попросила уровнять их с семьями военнослужащих.
"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - заверил Путин.
"И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал глава государства.
Он отметил, что "по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 15:44
Омбудсмен попросила Путина поддержать допгарантии детям из новых регионов
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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