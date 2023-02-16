https://ria.ru/20230216/podderzhka-1852441926.html

В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК

В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК - РИА Новости, 16.02.2023

В России рассмотрят вопрос поддержки участников спецоперации из ЧВК

Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:47

2023-02-16T15:47

2023-02-16T16:03

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании, сообщил президент РФ Владимир Путин.Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в ходе встречи с главой государства подняла вопрос о том, что для тех, кто находится в зоне спецоперации от частных военных компаний, нет соцгарантий, и попросила уровнять их с семьями военнослужащих."Мы сейчас рассматриваем этот вопрос", - заверил Путин."И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны", - сказал глава государства.Он отметил, что "по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".

https://ria.ru/20230216/deti-1852440940.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, мария львова-белова