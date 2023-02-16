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В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/plennye-1852504505.html
В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего
В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего - РИА Новости, 16.02.2023
В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего
Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:31
2023-02-16T21:26
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны.Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации.Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний известный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля. Минобороны тогда сообщало об освобождении 63 человек. В заявлении ведомства говорилось, что часть военных относилась к "чувствительной категории" и оказалась на свободе благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов.
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Возвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
18:31 16.02.2023 (обновлено: 21:26 16.02.2023)
 
В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего

Минобороны объявило о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны.

"Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в релизе.

Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний известный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля. Минобороны тогда сообщало об освобождении 63 человек. В заявлении ведомства говорилось, что часть военных относилась к "чувствительной категории" и оказалась на свободе благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов.
Возвращение 63 российских военнослужащих из украинского плена. Кадр видео
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