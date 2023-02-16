https://ria.ru/20230216/plennye-1852504505.html

В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего

В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего - РИА Новости, 16.02.2023

В Россию из украинского плена вернули 101 военнослужащего

Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:31

2023-02-16T18:31

2023-02-16T21:26

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить более 100 российских военных, сообщило Минобороны.Освобожденных самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации.Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний известный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля. Минобороны тогда сообщало об освобождении 63 человек. В заявлении ведомства говорилось, что часть военных относилась к "чувствительной категории" и оказалась на свободе благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов.

https://ria.ru/20230214/plennye-1851896488.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военных из украинского плена Возвращение российских военных из украинского плена 2023-02-16T18:31 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия