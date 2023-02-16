https://ria.ru/20230216/pkhg-1852300717.html

Европа завершит отопительный сезон с наполовину полными ПХГ, заявил эксперт

Европа завершит отопительный сезон с наполовину полными ПХГ, заявил эксперт - РИА Новости, 16.02.2023

Европа завершит отопительный сезон с наполовину полными ПХГ, заявил эксперт

Европейский союз, вероятно, завершит отопительный сезон с практически наполовину полными подземными хранилищами газа (ПХГ), к концу марта их заполненность может РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T05:32

2023-02-16T05:32

2023-02-16T05:41

экономика

цены на нефть

европа

норвегия

евросоюз

алжир (провинция)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европейский союз, вероятно, завершит отопительный сезон с практически наполовину полными подземными хранилищами газа (ПХГ), к концу марта их заполненность может составить 50-55%, рассказал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "К концу отопительного периода (условно к 31 марта) в ПХГ ЕС останется от 44% до 60% запасов, в зависимости от интенсивности отбора в оставшиеся полтора месяца. Наиболее вероятным сейчас выглядит диапазон 50-55% по сравнению с 26,3% в 2022 году", - считает эксперт. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на конец газовых суток 13 февраля (завершились в 8.00 мск 14 февраля) европейские ПХГ опустели на 0,45 процентного пункта, до 65,66%. Белогорьев поясняет, что общий импорт газа Европой в январе упал примерно на 21% к уровню 2022 года. Просели при этом как трубопроводные поставки из Норвегии и Алжира, так и российский экспорт по сравнению с декабрем, сократившись на 33,6%. Однако, судя по всему, близким по темпам было и падение спроса на газ в ЕС из-за аномально теплой погоды, отмечает он. Вместе с тем важно, что предложение сжиженного природного газа (СПГ) остается в Европе устойчивым и пока не показывает признаков снижения, а запасы в ПХГ сохраняются на исторически рекордных уровнях, говорит Белогорьев. "При сохранении предложения газа на текущем уровне, а спроса хотя бы на 10% ниже средних многолетних значений 2017-2021 годов (по итогам января-ноября 2022 года падение составило 10,9%), странам ЕС без особых проблем удастся довести уровень запасов в ПХГ к следующему отопительному периоду до целевого уровня в 90%", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20230215/gaz-1852246628.html

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норвегия

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экономика, цены на нефть, европа, норвегия, евросоюз, алжир (провинция)