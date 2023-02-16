https://ria.ru/20230216/peterburg-1852446525.html
СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге
СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге - РИА Новости, 16.02.2023
СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге
В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 94-летней женщины в своей квартире, где была протечка горячей воды, сообщили в городском ГСУСК РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:07
2023-02-16T16:07
2023-02-16T16:08
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 94-летней женщины в своей квартире, где была протечка горячей воды, сообщили в городском ГСУСК РФ. "Следственным отделом по Московскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 февраля 2023 года в ванной комнате квартиры одного из домов по Штурманской улице тела 94-летней местной жительницы", - говорится в пресс-релизе. Установлено, что пожилая женщина проживала одна, из квартиры не выходила, передвигалась с помощью ходунков, ей оказывалась плановая помощь социальным работником. Дверь в квартиру была вскрыта сотрудниками полиции и работниками коммунальной службы по заявке о протечке горячей воды из указанной квартиры. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, у пенсионерки был зафиксирован ожог руки, предположительно, от горячей воды, которая вытекала из крана. "Да, ожог руки был, но мог ли он стать причиной смерти, сложно сказать", - сказал он. В ГСУСК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти женщины.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:07 16.02.2023 (обновлено: 16:08 16.02.2023)
СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге
В Петербурге СК устанавливает обстоятельства смерти пенсионерки, погибшей в ванной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости.
В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 94-летней женщины в своей квартире, где была протечка горячей воды, сообщили
в городском ГСУСК РФ.
"Следственным отделом по Московскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 февраля 2023 года в ванной комнате квартиры одного из домов по Штурманской улице тела 94-летней местной жительницы", - говорится в пресс-релизе.
Установлено, что пожилая женщина проживала одна, из квартиры не выходила, передвигалась с помощью ходунков, ей оказывалась плановая помощь социальным работником. Дверь в квартиру была вскрыта сотрудниками полиции и работниками коммунальной службы по заявке о протечке горячей воды из указанной квартиры.
"В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в ванной комнате обнаружен поврежденный смеситель, что повлекло дальнейшую протечку воды", - сообщили в ГСУСК.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, у пенсионерки был зафиксирован ожог руки, предположительно, от горячей воды, которая вытекала из крана. "Да, ожог руки был, но мог ли он стать причиной смерти, сложно сказать", - сказал он.
В ГСУСК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти женщины.