https://ria.ru/20230216/peterburg-1852446525.html

СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге

СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге - РИА Новости, 16.02.2023

СК устанавливает обстоятельства смерти 94-летней женщины в Петербурге

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 94-летней женщины в своей квартире, где была протечка горячей воды, сообщили в городском ГСУСК РФ. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:07

2023-02-16T16:07

2023-02-16T16:08

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 94-летней женщины в своей квартире, где была протечка горячей воды, сообщили в городском ГСУСК РФ. "Следственным отделом по Московскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 февраля 2023 года в ванной комнате квартиры одного из домов по Штурманской улице тела 94-летней местной жительницы", - говорится в пресс-релизе. Установлено, что пожилая женщина проживала одна, из квартиры не выходила, передвигалась с помощью ходунков, ей оказывалась плановая помощь социальным работником. Дверь в квартиру была вскрыта сотрудниками полиции и работниками коммунальной службы по заявке о протечке горячей воды из указанной квартиры. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, у пенсионерки был зафиксирован ожог руки, предположительно, от горячей воды, которая вытекала из крана. "Да, ожог руки был, но мог ли он стать причиной смерти, сложно сказать", - сказал он. В ГСУСК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти женщины.

https://ria.ru/20230216/fragment-1852434750.html

https://ria.ru/20230216/rebenok-1852369411.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)