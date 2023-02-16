https://ria.ru/20230216/perevody-1852327318.html

Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников

Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников - РИА Новости, 16.02.2023

Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:15

2023-02-16T10:15

2023-02-16T10:58

эльвира набиуллина

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам."Когда человека увещевают, знаю такие случаи - мне руководители банков постоянно рассказывают, - что даже просят не переводить деньги, но человек настаивает. Что в этой ситуации делать? Я считаю, что мы должны с вами думать об этих решениях", - сказала она в ходе уральского форума по кибербезопасности."Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать", - заявила Набиуллина.

https://ria.ru/20230210/kripto-1851213520.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф)