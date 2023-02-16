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Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников - РИА Новости, 16.02.2023
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Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников
Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников - РИА Новости, 16.02.2023
Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:15
2023-02-16T10:58
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам."Когда человека увещевают, знаю такие случаи - мне руководители банков постоянно рассказывают, - что даже просят не переводить деньги, но человек настаивает. Что в этой ситуации делать? Я считаю, что мы должны с вами думать об этих решениях", - сказала она в ходе уральского форума по кибербезопасности."Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать", - заявила Набиуллина.
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эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:15 16.02.2023 (обновлено: 10:58 16.02.2023)
 
Набиуллина предложила подумать о блокировке переводов в пользу мошенников

Набиуллина предложила подумать о принудительной блокировке переводов в пользу мошенников

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам.
"Когда человека увещевают, знаю такие случаи - мне руководители банков постоянно рассказывают, - что даже просят не переводить деньги, но человек настаивает. Что в этой ситуации делать? Я считаю, что мы должны с вами думать об этих решениях", - сказала она в ходе уральского форума по кибербезопасности.
"Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать", - заявила Набиуллина.
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Эльвира НабиуллинаЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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