https://ria.ru/20230216/peregovory-1852349910.html
Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева
Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 16.02.2023
Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева
Американский генерал Марк Милли не исключает возможности проведения переговоров между Россией и Украиной, пишет Financial Times. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:19
2023-02-16T11:19
2023-02-16T11:25
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марк милли
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский генерал Марк Милли не исключает возможности проведения переговоров между Россией и Украиной, пишет Financial Times."До весны осталось всего несколько недель, но это просто горизонт планирования. Возможность начать мирные переговоры есть в любой момент", - сказал он, отвечая на вопрос, упущен ли момент для дипломатии.Однако, по словам военного, обе стороны "довольно жестко придерживаются своих целей".Марк Милли сказал, что нынешний конфликт повторяет урок Второй мировой войны о том, что "агрессию" можно остановить лишь военной мощью, хотя и отметил, что с ядерным арсеналом России ставки повышаются."В данном конкретном случае речь идет о крупной стране, обладающей ядерным оружием, поэтому нам надо вести себя крайне осторожно", - заявил генерал.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://radiosputnik.ria.ru/20230214/peregovory-1852018382.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Марк Милли
11:19 16.02.2023 (обновлено: 11:25 16.02.2023)
Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева
FT: американский генерал Милли допустил возможность проведения переговоров Киева и Москвы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Американский генерал Марк Милли не исключает возможности проведения переговоров между Россией и Украиной, пишет Financial Times
.
"До весны осталось всего несколько недель, но это просто горизонт планирования. Возможность начать мирные переговоры есть в любой момент", - сказал он, отвечая на вопрос, упущен ли момент для дипломатии.
Однако, по словам военного, обе стороны "довольно жестко придерживаются своих целей".
Марк Милли сказал, что нынешний конфликт повторяет урок Второй мировой войны о том, что "агрессию" можно остановить лишь военной мощью, хотя и отметил, что с ядерным арсеналом России ставки повышаются.
"В данном конкретном случае речь идет о крупной стране, обладающей ядерным оружием, поэтому нам надо вести себя крайне осторожно", - заявил генерал.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.