https://ria.ru/20230216/peregovory-1852349910.html

Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева

Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 16.02.2023

Американский генерал неожиданно высказался о переговорах Москвы и Киева

Американский генерал Марк Милли не исключает возможности проведения переговоров между Россией и Украиной, пишет Financial Times. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:19

2023-02-16T11:19

2023-02-16T11:25

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дмитрий песков

марк милли

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский генерал Марк Милли не исключает возможности проведения переговоров между Россией и Украиной, пишет Financial Times."До весны осталось всего несколько недель, но это просто горизонт планирования. Возможность начать мирные переговоры есть в любой момент", - сказал он, отвечая на вопрос, упущен ли момент для дипломатии.Однако, по словам военного, обе стороны "довольно жестко придерживаются своих целей".Марк Милли сказал, что нынешний конфликт повторяет урок Второй мировой войны о том, что "агрессию" можно остановить лишь военной мощью, хотя и отметил, что с ядерным арсеналом России ставки повышаются."В данном конкретном случае речь идет о крупной стране, обладающей ядерным оружием, поэтому нам надо вести себя крайне осторожно", - заявил генерал.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://radiosputnik.ria.ru/20230214/peregovory-1852018382.html

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html

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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, марк милли