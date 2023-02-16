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Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном

Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном - РИА Новости, 16.02.2023

Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:36

2023-02-16T10:36

2023-02-16T10:36

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном. Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что ведется работа над проектом мирного договора, чтобы получить такой документ, который можно подписать в любой момент. По его словам, армянская сторона понимает, что он должен быть приемлем и для Азербайджана. "Мы надеемся, что уже намеченный определенный прогресс трех этапов переговоров будет возможно развить. Наше видение следующее - документ должен содержать такую логику договоренностей, систему сдержек и противовесов, который исключит какой-либо сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира", - заявил Пашинян на заседании правительства. Он добавил, что правительство и лично он готовы взять на себя ответственность по подписанию документа, гарантирующего долгосрочный и стабильный мир.

азербайджан

армения

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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян