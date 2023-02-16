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Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном
Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном - РИА Новости, 16.02.2023
Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:36
2023-02-16T10:36
2023-02-16T10:36
в мире
азербайджан
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном. Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что ведется работа над проектом мирного договора, чтобы получить такой документ, который можно подписать в любой момент. По его словам, армянская сторона понимает, что он должен быть приемлем и для Азербайджана. "Мы надеемся, что уже намеченный определенный прогресс трех этапов переговоров будет возможно развить. Наше видение следующее - документ должен содержать такую логику договоренностей, систему сдержек и противовесов, который исключит какой-либо сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира", - заявил Пашинян на заседании правительства. Он добавил, что правительство и лично он готовы взять на себя ответственность по подписанию документа, гарантирующего долгосрочный и стабильный мир.
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян заявил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном.
Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что ведется работа над проектом мирного договора, чтобы получить такой документ, который можно подписать в любой момент. По его словам, армянская сторона понимает, что он должен быть приемлем и для Азербайджана.
"Мы надеемся, что уже намеченный определенный прогресс трех этапов переговоров будет возможно развить. Наше видение следующее - документ должен содержать такую логику договоренностей, систему сдержек и противовесов, который исключит какой-либо сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира", - заявил Пашинян на заседании правительства.
Он добавил, что правительство и лично он готовы взять на себя ответственность по подписанию документа, гарантирующего долгосрочный и стабильный мир.