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МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов - РИА Новости, 16.02.2023
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МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов
МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов - РИА Новости, 16.02.2023
МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов
Московский финансово-юридический университет (МФЮА) работает для того, чтобы студенты учились, а не просто получали всевозможные льготы, студентов отчисляют... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:33
2023-02-16T18:33
общество
московский финансово-юридический университет (мфюа)
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московский финансово-юридический университет (МФЮА) работает для того, чтобы студенты учились, а не просто получали всевозможные льготы, студентов отчисляют каждый год за финансовые задолженности, пропуски и невыполнение учебного плана, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в МФЮА за один день отчислили 890 аспирантов, якобы за финансовые задолженности, ректор, согласно сообщениям, с аспирантами общаться отказался. "Университет предъявляет высокие требования к студентам и борется за качество образования и соблюдение условий договора. Да, действительно, вуз ежегодно отчисляет студентов и аспирантов за академическую неуспеваемость, пропуски занятий, невыполнение учебного плана и финансовые задолженности. Университет работает для того, чтобы студенты учились, а не получали всевозможные льготы, забывая про образование", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что каждый случай рассматривается индивидуально на ученом совете университета. В уставе МФЮА говорится, что это частное учреждение высшего образования. На сайте университета сообщается, что программы аспирантуры предполагают менее двух десятков бюджетных мест в целом и по 700 платных мест на каждом направлении.
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общество, московский финансово-юридический университет (мфюа), москва
Общество, Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Москва
18:33 16.02.2023
 
МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов

МФЮА о массовом отчислении: студенты должны учиться, а не получать льготы

© Фото : Московский финансово-юридический университетЗдание МФЮА
Здание МФЮА - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Московский финансово-юридический университет
Здание МФЮА. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московский финансово-юридический университет (МФЮА) работает для того, чтобы студенты учились, а не просто получали всевозможные льготы, студентов отчисляют каждый год за финансовые задолженности, пропуски и невыполнение учебного плана, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в МФЮА за один день отчислили 890 аспирантов, якобы за финансовые задолженности, ректор, согласно сообщениям, с аспирантами общаться отказался.
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"Университет предъявляет высокие требования к студентам и борется за качество образования и соблюдение условий договора. Да, действительно, вуз ежегодно отчисляет студентов и аспирантов за академическую неуспеваемость, пропуски занятий, невыполнение учебного плана и финансовые задолженности. Университет работает для того, чтобы студенты учились, а не получали всевозможные льготы, забывая про образование", - говорится в сообщении.
В вузе отметили, что каждый случай рассматривается индивидуально на ученом совете университета.
В уставе МФЮА говорится, что это частное учреждение высшего образования. На сайте университета сообщается, что программы аспирантуры предполагают менее двух десятков бюджетных мест в целом и по 700 платных мест на каждом направлении.
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ОбществоМосковский финансово-юридический университет (МФЮА)Москва
 
 
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