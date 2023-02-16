https://ria.ru/20230216/otchislenie-1852505596.html

МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов

МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов - РИА Новости, 16.02.2023

МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) работает для того, чтобы студенты учились, а не просто получали всевозможные льготы, студентов отчисляют... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:33

2023-02-16T18:33

2023-02-16T18:33

общество

московский финансово-юридический университет (мфюа)

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Московский финансово-юридический университет (МФЮА) работает для того, чтобы студенты учились, а не просто получали всевозможные льготы, студентов отчисляют каждый год за финансовые задолженности, пропуски и невыполнение учебного плана, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в МФЮА за один день отчислили 890 аспирантов, якобы за финансовые задолженности, ректор, согласно сообщениям, с аспирантами общаться отказался. "Университет предъявляет высокие требования к студентам и борется за качество образования и соблюдение условий договора. Да, действительно, вуз ежегодно отчисляет студентов и аспирантов за академическую неуспеваемость, пропуски занятий, невыполнение учебного плана и финансовые задолженности. Университет работает для того, чтобы студенты учились, а не получали всевозможные льготы, забывая про образование", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что каждый случай рассматривается индивидуально на ученом совете университета. В уставе МФЮА говорится, что это частное учреждение высшего образования. На сайте университета сообщается, что программы аспирантуры предполагают менее двух десятков бюджетных мест в целом и по 700 платных мест на каждом направлении.

https://ria.ru/20230201/neyroset-1849094309.html

https://ria.ru/20220309/spbgu-1777346133.html

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общество, московский финансово-юридический университет (мфюа), москва